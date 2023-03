Jak oszczędzać na zakupach? Sieci prześcigają się w pomysłach

Kauflnd Card - nowy program lojalnościowy Kauflandu

Każdego dnia specjalne oferty umożliwiające oszczędności, punkty przy każdych zakupach, zniżki u partnerów czy elektroniczne podsumowanie zakupów – to tylko niektóre funkcjonalności, z których mogą korzystać klienci przystępujący do nowego programu lojalnościowego sieci Kaufland – Kaufland Card. Jest on odpowiedzią firmy na potrzeby polskiego konsumenta w dobie rosnącej inflacji.

Kaufland Card to sposób na oszczędności podczas zakupów. Użytkownicy programu już od 2 marca zyskują dostęp do specjalnych ofert, dzięki którym będą mogli nabyć produkty oraz kupony dopasowane do ich preferencji zakupowych.

Kaufland-Card.png

Każdy zakup w sklepie Kaufland będzie premiowany punktami, które będzie można wymieniać na dodatkowe zniżki. Korzystając z Kaufland Card w wersji mobilnej, uczestnicy zaplanują kolejne zakupy dzięki dostępowi do aktualnych ofert i gazetki promocyjnej, możliwości tworzenia listy zakupów czy korzystania z szerokiego katalogu inspirujących przepisów. Po zakupach użytkownicy aplikacji otrzymają elektroniczne podsumowanie zakupów, dzięki któremu m.in. sprawdzą, ile pieniędzy faktycznie zaoszczędzili dzięki Kaufland Card.

Aby dołączyć do programu, wystarczy pobrać aplikację Kaufland i dokonać rejestracji lub podczas zakupów w Kauflandzie odebrać dedykowaną kartę i zarejestrować się w sklepie lub online.

Z kampanią nowego programu możemy spotkać się w mediach od końca lutego. Hasło przewodnie kampanii to „Każdy z nas oszczędza z Kaufland Card”.

Akcja Antyinflacja w Carrefourze

1 marca br. ruszyła kolejna odsłona ogólnopolskiej Akcji Antyinflacja organizowanej przez Carrefour Polska. Do końca miesiąca klienci tej sieci posiadający aplikację mobilną “Mój Carrefour” mogą otrzymać kupony rabatowe 5%, 10% i 15% na kolejne zakupy, jeśli ich koszyk zakupowy przekroczy wartość 100 zł. Konsumenci mogą korzystać z akcji wielokrotnie. Im więcej zrobią zakupów, tym więcej kuponów rabatowych mogą otrzymać. Promocja trwa do 31 marca 2023 roku.

- Stale rosnące ceny na rynku przyczyniły się do zmiany postaw konsumenckich. Zdajemy sobie sprawę, jak dużym wyzwaniem dla wielu Polaków jest inflacja i widzimy, że coraz więcej osób stara się znaleźć promocje i okazje cenowe. Dlatego po raz kolejny wychodzimy naprzeciw trudnej sytuacji na rynku i ruszamy z kolejną edycją programu Akcja Antyinflacja. W styczniu tego roku wprowadziliśmy Koszyk Pełen Oszczędności, na który składa się zestaw 25 produktów marki własnej Carrefour, które można nabyć za mniej, niż 100 zł. Miesiąc później zaoferowaliśmy naszym klientom specjalne e-bony o wartości 50 zł na zakupy w sieci sklepów Carrefour. W marcowej edycji programu zapewniamy możliwość otrzymania rabatów 5%, 10% i 15% na kolejne zakupy. Wszystkie wymienione działania wraz z naszymi stałymi programami lojalnościowymi wpisują się w strategię marki Carrefour, której celem jest bieżące wspieranie Polaków w dobie wysokich cen i postępującego spowolnienia gospodarki - komentuje Marta Baran, Customer Relationship Management Director w Carrefour Polska.

Akcja Antyinflacja została zainicjowana w Carrefour w styczniu tego roku. Opiera się ona na 5 rozwiązaniach pomagających klientom oszczędzać pieniądze na każdych zakupach. Należą do nich: produkty marki własnej Carrefour tańsze nawet o 30%; tańsze zakupy w weekend z aplikacją Mój Carrefour; Simpl - najtańsze produkty w swojej kategorii; wsparcie seniorów oraz Super Oferty i niższe ceny w Carrefour.

Oszczędzanie z Biedronką

Konsekwentna polityka Biedronki oparta na oszczędnościach dla klientów pomogła im w miesiącach wysokiej presji inflacyjnej w Polsce. Program „Biedronkowe Oszczędności”, promujący oszczędności w trakcie codziennych zakupów, zastąpił w tym roku dotychczasowy format „Ale tydzień”.

- Biedronka stara się być blisko swoich klientów i robi wszystko, aby ceny w sieci pozostały tak niskie, jak to tylko możliwe. To najważniejszy cel firmy na rok 2023. Nowy rok sieć zaczyna od „Biedronkowych Oszczędności” – nowej platformy komunikacyjnej. Za jej pośrednictwem będą oferowane klientom najbardziej atrakcyjne promocje - od warzyw i owoców, świeżych mięs i wędlin, po nabiał, słodycze czy środki czystości i kosmetyki. Dzięki biedronkowym promocjom klienci sieci zaoszczędzili w 2022 roku ponad 7,5 mld zł - wskazują przedstawiciele firmy.

Dzięki kolejnym atrakcjom, jak Shakeomat oraz ofertom Just For You, każdego tygodnia Biedronka oferowała klientom produkty tańsze o około 91 mln zł w porównaniu z cenami regularnymi. Skala promocji wzrosła do ponad 107 mln zł w każdym tygodniu, po wprowadzeniu drugiego Shakeomatu. W portfelach klientów sieci korzystających z aplikacji, każdego miesiąca może pozostać niemal 430 mln zł, każdego roku z kolei aż ponad 5,1 mld zł. Klienci korzystający z karty Moja Biedronka (aktualnie jest ich w Polsce ponad 16 mln) każdego roku wydają o ponad 7 mld zł mniej niż bez stosowania promocji lojalnościowych - przekonuje sieć.

Lidl z akcją Zdrapka Plus

Już w ubiegłym roku do promocji w ramach Lidlowych Cen, Taniej Soboty oraz aplikacji Lidl Plus dyskonter dodał nowe akcje, tworząc Lidlowy Program Oszczędnościowy.

Klienci sklepów Lidla korzystają z benefitów, jakie – w ramach tego programu – zapewnia im akcja Zdrapka Plus. Do 18 marca będą mogli korzystać z nowych kuponów, przyznawanych za zakupy o określonej wartości.

Jakie są zasady akcji? Za każde zakupy zrobione w sklepach Lidl Polska, klienci otrzymują zdrapki srebrne, złote lub diamentowe. Aby je dostać, należy wydać odpowiednio: mniej niż 50 zł, od 50 do 100 zł, ponad 100 zł. Im wyższa kwota, tym atrakcyjniejszy kupon czeka pod zdrapką. Im częstsze zakupy, tym więcej korzyści – zniżek procentowych, rabatów na drugi produkt, ofert 1 + 1. Wystarczy, że przy kasie klient zeskanuje aplikację Lidl Plus, by na ekranie głównym pojawiła się nowa zdrapka, a wraz z nią kupon z określonym benefitem. Najnowsza akcja potrwa do 18 marca.