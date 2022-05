Jak płacą Królowie Życia, Gospodarni, Optymalni i Zamożni?

Z badania wynika, że 62% polskich konsumentów woli płacić za zakupy w tradycyjnych sklepach bezgotwókowo, np. kartą płatniczą. Głównym powodem wyboru gotówki jest brak możliwości płatności elektronicznej w sklepie lub punkcie usługowym. Takiej odpowiedzi udzieliło 23% respondentów często płacących gotówką. Ponad połowa respondentów zapłaciła za ostatnie zakupy kartą albo telefonem, smartwatchem lub innym urządzeniem. W odpowiedzi na podobne pytanie o ostatnią płatność za zakupy w internecie, tylko 9% respondentów wskazało, że zapłaciło gotówką przy odbiorze.

Z badania wynika, że sklepy oferujące elektroniczne metody płatności są postrzegane przez polskich konsumentów w sposób wyraźnie pozytywny – 80% respondentów uważa je za nowoczesne, a 76% sądzi, że jest to wyraz dbałości o potrzeby klienta.

28% respondentów natrafiło na sytuację, gdy w sklepie nie było terminala. Z badania wynika, że płatności elektroniczne są niedostępne głównie na targach i bazarach (37%). Zdarza się to także podczas korzystania z usług fryzjera, kosmetyczki czy budowlańca.

Polacy wolą kontaktować się ze swoim bankiem zdalnie – 75% respondentów korzysta z bankowości internetowej przynajmniej 2-3 razy w miesiącu, a 68% polskich konsumentów tak samo często korzysta z bankowości mobilnej. Polacy kontrolują i planują swoje wydatki w oparciu o prostą zasadę, jaką jest unikanie wydawania pieniędzy impulsywnie.

Badacze podzielili respondentów na sześć segmentów:·

Sceptycy – nie lubią inwestować albo zajmować się pieniędzmi, nie ufają także instytucjom twierdząc, że lepiej trzymać pieniądze w domu.

· Gospodarni – muszą planować swoje wydatki w sposób przemyślany. Często zdarza się, że natychmiast wydają wszystkie pieniądze, jakie otrzymują. Mają ograniczony budżet i z trudem wiążą koniec z końcem.

· Zamożni – kontrolują swoje pieniądze i wydatki, ale pieniądze są dla nich tylko środkiem do celu – mają je, ale nie muszą o nich cały czas myśleć i się o nie martwić.

· Królowie życia – wydają gotówkę szybko i bez zastanowienia czego chcą, bez kontroli – w końcu są „Królami życia”.

· Marzyciele – chcieliby mieć dużo pieniędzy, ale jak dotąd nie mają ich za wiele i nie podchodzą poważnie do zarządzania nimi.

· Optymalni – świadomie zarządzają swoimi pieniędzmi – korzystają z promocji, planują wydatki i inwestują kapitał. Cenią wolność wyboru, więc nie odrzucają żadnej formy płatności.

W Polsce największą grupę stanowią Zamożni (24%), co oznacza, że dla większości Polaków pieniądze są ważne, ale nie lubią o nich myśleć i rozmawiać, ani się nimi zajmować. Jednocześnie dobrze kontrolują swoje wydatki. Drugim co do wielkości segmentem w Polsce są Optymalni (20%), a najmniejszym Gospodarni (9%).

Partnerem badania w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce, jest Visa.