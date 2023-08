Jak Polacy przygotowują się na nowy rok szkolny i co kupują?

Z badania przeprowadzonego przez PayPo – polskiego lidera usług BNPL (z ang. buy now, pay later) adresowanych do sklepów internetowych – wynika, że Polacy, w ramach przygotowań do rozpoczęcia nowego roku szkolnego, zamierzają wydać na jedno dziecko od 251 do 500 zł. Jakie produkty planują kupić, na które przeznaczą największe kwoty i czy skłonni są wydać więcej, niż rok temu?