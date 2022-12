Jak poradzić sobie z przejedzeniem na Święta?

Nasz żołądek ma ograniczoną pojemność. Litr do półtora litra. To maksymalna pojemność, jaką jesteśmy w stanie przyjąć. Warto więc z rozsądkiem podchodzić do nakładanych porcji i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy wszystko muszę spróbować naraz?

Chociaż nie czujemy zagrożenia ze świątecznego łakomstwa, to nie możemy ulegać pokusie odpuszczenia sobie. Nie warto, aby świąteczną atmosferę zepsuł nam ból brzucha lub inne poważniejsze powikłania. Objadając się narażamy nie tylko nasz żołądek na szwank, ale również trzustkę, która wytwarza enzymy trawienne. Przeciążenie naszego organizmu jedzeniem, może prowadzić do jej obciążenia i w efekcie zatrucia organizmu. Jak tego uniknąć?

Umiar przy stole

Po pierwsze nie możemy zapominać o zachowaniu umiaru. Ciągle z tyłu głowy powinno nam przyświecać ostrzeżenie, że nasze możliwości są ograniczone, a jedzenie ze stołu nie zniknie. Warto rozłożyć spożywanie potraw w czasie i nie najadać się naraz. Powolne jedzenie pozwoli nam lepiej trawić i nie przeciążać trzustki.

Ruch pomoże w świątecznym przejedzeniu

Święta to czas przy stole. Nie możemy jednak ograniczać tego czasu wyłącznie do bezruchu. Po pierwsze powoduje, to większe łakomstwo i ciągłe podjadanie, po drugie brak ruchu spowalnia nasze procesy trawienne. Dołożenie sobie w święta przynajmniej najprostszego wysiłku pozwala na zachowanie lepszego samopoczucia.

Co zrobić, gdy się przejem na święta?

W przypadku, gdy przejedzenie jest zbyt silne, warto dać odpocząć organizmowi. Jednym z rozwiązań jest kilkugodzinna głodówka. Pomóc może również sok z czarnych jagód albo herbata ziołowa – na przykład rumianek albo mięta.