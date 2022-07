Jak pracować z pokoleniem Z, które nie wyobraża sobie pracy po godzinach?

Jakie jest pokolenie Z?

Pokolenie Z widzi, jak pracują ich rówieśnicy w Europie i nie ma zamiaru powtarzać zachowań swoich rodziców. Wychodzą z założenia, że to praca jest dla nich, a nie oni dla pracy. Etat to już nie fanaberia, a oczywistość. Owocowe czwartki to dla nich żart. Ważny jest dostęp do opieki zdrowotnej i elastyczny czas pracy.

Pracodawcy podlegają ocenie „zoomerów", którzy sprawdzają poziom społecznego zaangażowania oraz dbałości o środowisko. Dla pokolenia Z wysokość pensji to dopiero początek negocjacji. Praca musi mieć sens – i dostarczać satysfakcję. Wysiłek dla samego zysku mija się z celem.

Praca po godzinach to dla Zetek narażanie własnego zdrowia psychicznego i fizycznego. W latach 90. nie rozmawiało się o stanie zdrowia psychicznego, a już na pewno nie w pracy.

– Pokolenie wkraczające na rynek pracy wie, że trzeba o siebie zadbać. Praca jest dla nich przestrzenią do kreatywnego rozwoju w przyjaznym środowisku. Dlatego tak ważne dziś jest odpowiedzialne i empatyczne zarządzanie również w kontekście pracowniczym. – mówi Natalia Gozdowska, Business Development Director w Altkom Akademii.

Jak pracować z pokoleniem Z?

Dzisiejsi liderzy powinni nastawić się na otwarte pytania i rozmowy o własnych słabościach. Pytanie od młodego pracownika o udzielenie dodatkowego, płatnego urlopu, który ochroni przed wypaleniem zawodowym, nie powinno dzisiaj nikogo dziwić.

Liderzy powinni przede wszystkim nastawić się na partnerskie relacje z pracownikami. Zrozumienie ich potrzeb może okazać się kluczem do owocnej współpracy. Dzisiejszy lider to osoba, która doskonale umie rozeznać się w mocnych stronach swojego pracownika i na nich się skupić.

Pokolenie Z pragnie, aby przełożeni potrafili m.in. docenić ich kreatywność i zaangażowanie oraz stanowili realne wsparcie. Oczywiście proces ten wymaga poświęcenia pracownikowi dodatkowego czasu – słuchania, zadawania pytań i poznawania potrzeb. – Na pozór wydaje się to proste, ale nawet menedżerowie z lat 2000. mogą mieć z tym problem. Powierzenie im zarządzania zespołem ludzi o zupełnie innych postawach i wartościach może być dla nich dużym wyzwaniem, dlatego na naszych szkoleniach uczymy dobierania właściwych metod zarządzania różnorodnym zespołem. – mówi Natalia Gozdowska z Altkom Akademii.

Badanie Indeks Doceniania z 2019 r., przeprowadzone przez Preesharewe współpracy z AmRest, Allegro, HRM Institute i EB Institute, wykazało, że respondenci, którzy czują się doceniani, są znacznie bardziej zadowoleni ze swojej pracy. Tak właśnie jest z ludźmi z pokolenia Z, których naturalnym środowiskiem są media społecznościowe w dużej mierze oparte na motywujących feedbackach. Co ważne, 98 proc. badanych chciałoby otrzymać informację, o tym co konkretnie zrobili dobrze – a więc, jeśli młody pracownik dobrze wykonał swoje zadanie, koniecznie trzeba mu o tym powiedzieć.

Kluczowe jest docenianie, elastyczność, rozmowa, zaufanie, bo Zetki nie planują zostawać w miejscu, w którym czują się źle. Większość z ankietowanych jest gotowa zwolnić się z pracy, która nie daje im poczucia szczęścia.

Jeśli pracodawca będzie chciał zbudować trwały i wartościowy zespół, to już dziś powinien zacząć planować zmiany w zarządzaniu firmą.