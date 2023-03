Jak prawidłowo rozmrozić mięso? Aldi dzieli się radami

Zasady rozmrażania żywności

Najbezpieczniej jest rozmrażać produkty spożywcze na najniższej półce w lodówce, gdyż niska temperatura ogranicza rozwój patogenów i powoduje, że artykuły nie tracą swoich wartości odżywczych, smaku, aromatu czy też właściwej konsystencji oraz prawidłowego wyglądu.

Natomiast nie powinno się rozmrażać jedzenia w temperaturze pokojowej, w nasłonecznionych miejscach ani w pobliżu kaloryfera, gdyż ma to wpływ na psucie się go oraz przyczynia się do rozwoju szkodliwych bakterii.

Wszystkie rozmrożone produkty powinny być spożyte tego samego dnia – w szczególności dotyczy to ryb i mięsa. Rozmrożonych artykułów nie wolno również ponownie zamrażać. Może to bowiem spowodować rozwój groźnych bakterii oraz utratę wartościowych składników.

Jak prawidłowo rozmrozić mięso?

Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych apeluje, aby przechowywać mięso w odpowiedniej temperaturze także, gdy je rozmrażamy. Wynosi ona ok. 4 stopni Celsjusza. W cieplejszych warunkach bakterie mają dobre warunki do namnażania się, stąd nie powinno się rozmrażać mięsa na blacie ani w gorącej wodzie. Wówczas, chociaż jego środek jest nadal zamrożony, rozmrożona część zewnętrzna ma temperaturę wyższą niż 4 stopnie Celsjusza, co sprzyja rozwojowi patogenów.

Wadą rozmrażania mięsa w lodówce jest długotrwały proces, który może potrwać nawet 8–12 godzin, a niekiedy nawet 2 dni. Nie zawsze jednak dysponujemy takim zapasem czasu, więc zazwyczaj poszukujemy szybszych sposobów.



Mięso możemy rozmrozić poprzez:

● umieszczenie go w zimnej wodzie w szczelnym woreczku,

● powolne rozmrażanie w lodówce,

● skorzystanie z mikrofalówki lub piekarnika z funkcją rozmrażania.



Należy jednak pamiętać, aby mięsa, w którym nastąpiła denaturacja białek, nie przeznaczać do dalszej obróbki. Może zmienić ono wówczas swój smak oraz konsystencję. W zależności od wybranego sposobu rozmrażania czas tego procesu może być inny oraz inne czynności należy wtedy wykonać.



Rozmrażanie mięsa w lodówce

Rozmrażanie w lodówce to najzdrowszy sposób rozmrażania mięsa. Wyjmujemy je wówczas najpierw z zamrażarki, przekładamy do właściwego naczynia i wstawiamy do lodówki. Wadą tej metody jest czas rozmrażania. Choć rozmrozi się ono równomiernie i zachowa świeży wygląd, proces ten może potrwać nawet dobę. Dlatego też powinno się zaplanować go i rozpocząć na dzień wcześniej przed przewidywanym obiadem.

Rozmrażanie mięsa w wodzie

Jeżeli natomiast zależy nam na czasie i chcemy szybko rozmrozić mięso, może nam w tym pomóc woda. Mięso wyjęte z zamrażarki przekładamy wówczas do szczelnego woreczka, wkładamy do garnka i zalewamy chłodną wodą. Ważne jest, aby wymieniać ją chociaż raz na 30 minut i uważać, by worek był dokładnie zamknięty.



Rozmrażanie mięsa w mikrofalówce lub piekarniku



Jeśli nie wiemy, jak szybko rozmrozić mięso, dobrym rozwiązaniem jest także rozmrażanie go przy pomocy mikrofali. Mrożonkę wyjmujemy wówczas z opakowania i wkładamy do naczynia odpowiedniego do mikrofalówki, zdejmując z niego opakowanie w postaci folii czy styropianowych tacek, które mogą wydzielać szkodliwe substancje chemiczne.



Do rozmrażania używamy jedynie kuchenek mikrofalowych i piekarników, które mają funkcję defrost. Wadą tego sposobu jest fakt, że mięso może zostać nierównomiernie rozmrożone i zbyt mocno podgrzane na brzegach, co wpływa na namnażanie się bakterii na jego powierzchni. Dlatego też należy je użyć do potraw zaraz po rozmrożeniu.





- Najszybszym sposobem rozmrażania mięsa jest poddanie go temu procesowi za pomocą piekarnika albo mikrofalówki z funkcją defrost. Rozmrożenie półkilowego kawałka mięsa trwa wówczas tylko ok. 15 minut, a drób rozmraża się od 8 do 10 minut. Jednak absolutnie nie powinniśmy przyspieszać rozmrażania poprzez położenie mięsa na słonecznym miejscu lub włożenie do gorącej wody, ponieważ pogarszamy jego smak oraz ryzykujemy zatrucie - podsumowuje Aldi.