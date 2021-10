Jak robimy zakupy stacjonarne po dwóch lockdownach?

Raport uwzględnia wyłącznie zakupy dokonywane stacjonarnie.

Dane transakcyjne obejmują zakupy w następujących sklepach sieci handlowych: Carrefour, Biedronka, Kaufland, Auchan, Lidl oraz stacjach: Total, BP, Lotos, Moya, Circle K.

Rzadziej robimy zakupy po południu

Z danych Stocard wynika, że rzadziej zakupy robimy po południu - od godz. 16 do 18. Wynika to najpewniej z faktu, że spora część pracowników na stałe przeszła w tryb pracy zdalnej lub hybrydowej, a więc nie odwiedza sklepów tuż po pracy. W trakcie pandemii do sklepów ruszamy częściej w późnych godzinach wieczornych, np. po godz. 21 (ta tendencja nasiliła się zwłaszcza po drugim lockdownie).



Zmniejszył się również odsetek konsumentów robiących zakupy niedługo przed południem, w godz. 10-11. Polski rząd tę porę dwukrotnie określił jako “godziny dla seniorów” - jednak co ciekawe, nawet po wycofaniu się z tego rozwiązania, Polacy nie wrócili do sklepów w tych godzinach. Więcej konsumentów robi za to zakupy wcześnie rano.



- Mimo że przestały obowiązywać godziny dla seniorów - konsumenci przyzwyczaili się robić zakupy w innych godzinach lub do wielu z nich nie dotarła informacja o ich zniesieniu - zauważa Katarzyna Zborowska-Germann, Head of Retail Sales CEE w Stocard.

Sobota w odwrocie

Zmieniliśmy też preferowane dni zakupowe - rzadziej niż przed pandemią kupujemy w soboty, za to częściej w poniedziałki, środy i - co ciekawe - niedziele. Mimo że wciąż - podobnie jak przed pierwszym lockdownem - są to ustawowo dni wolne od handlu. - Należy pamiętać, że są punkty, które na różne sposoby, również legalnie, otwierały się w siódmy dzień tygodnia. Po ostatniej zmianie prawa, wprowadzającej pozwolenie na handel w niedziele tylko dla placówek, których przychody z usług pocztowych stanowią większość, najpewniej to się zmieni - mówi ekspertka Stocard. - Ponadto nasze dane były zbierane m.in. w sieciach stacji benzynowych, takich jak BP czy Circle K. One są otwarte nierzadko przez cały tydzień, 24 godziny na dobę.

Kolejne lockdowny - czy ogólnopolskie, czy lokalne - na pewno będą miały wpływ na obrót w “tradycyjnych” sklepach. Widać jednak, że ludzie wracają do sklepów i zakupy stacjonarne to wciąż lwia część ich wydatków. Przykłady wielu branż - choćby RTV - pokazują jednak, że producenci nie mają się czym martwić - twierdzi Zborowska-Germann.