Jak sprzedawcy detaliczni mogą przyciągnąć klientów?

W Polsce poziom inflacji jest jeszcze wyższy, co w jeszcze większym stopniu przekłada się na malejącą siłę nabywczą. Dane Salesforce dotyczące indeksu zakupów w I kwartale wskazują, że globalne wydatki rok do roku już spadły o 3%. Jednak pośród tych przeciwności są także pozytywne elementy, na których mogą skupić się sprzedawcy detaliczni.

Według danych z Shopping Index za pierwszy kwartał 2022, cyfrowe zaangażowanie konsumentów jest wyższe niż kiedykolwiek wcześniej. W rzeczywistości dwuletni wskaźnik wzrostu sprzedaży online w I kwartale wynosi 65% w skali globalnej. To wskazuje, że firmy mają znaczne możliwości angażowania klientów i sprzedaży produktów online, ale tylko wtedy, gdy zrobią to dobrze i w przemyślany sposób.

Zadbaj o zaangażowanie swoich klientów w sieci

W czasach, gdy siła nabywcza jest niska, klient potrzebuje inspiracji. Przy niemal nieograniczonej liczbie opcji i dużych trudnościach w podejmowaniu decyzji, pomoc konsumentom w uniknięciu paraliżu wyboru jest kluczowa. Zamiast dostarczać długie listy produktów i cen, sprzedawcy mogą sprawić, żeby właściwe produkty znalazły się przed właściwymi klientami.

Bez względu na to, gdzie i z jakiego urządzenia konsumenci przeglądają strony internetowe, zbieranie danych w każdym punkcie styku pomaga sprzedawcom lepiej poznać swoich klientów, a tym samym pozwala zapewnić im spersonalizowane doświadczenia. Możliwość udostępniania informacji i ofert we właściwym czasie, na podstawie poprzednich interakcji, dostosowanych do potrzeb klientów, sprawi, że będą bardziej skłonni do częstszych zakupów.

Aby to osiągnąć, sprzedawcy muszą polegać nie tylko na własnych kanałach, ale także wykorzystać moc personalizacji mediów społecznościowych do napędzania wzrostu świadomości, a co za tym idzie także sprzedaży. Według portalu Statista, w 2020 roku liczba użytkowników mediów społecznościowych na świecie wyniosła ponad 3,6 miliarda - to prawie połowa światowej populacji. Stanowi to ogromną szansę dla marek, aby nadal podnosić swoje możliwości targetowania i zdobywania nowych odbiorców w sferze cyfrowej.

Zintegrowany ekosystem jest ważny

Integracja jak najlepszych i pozbawionych różnego rodzaju problemów doświadczeń na wszystkich urządzeniach jest niezbędna do zabezpieczenia i utrzymania biznesu. Podczas gdy strony stacjonarne były kiedyś postrzegane jako najważniejsza platforma zakupowa online, tak obecnie ruch zakupowy z urządzeń mobilnych utrzymywał się na poziomie 71% w ciągu ostatnich dziewięciu kwartałów. Jeśli chodzi o udział zamówień składanych na poszczególnych urządzeniach, to według danych Salesforce 58% zamówień składanych jest na urządzeniach mobilnych, a 39% na desktopach.

Aby firmy mogły angażować klientów cross-device, ważne jest, aby w równym stopniu inwestowały w swój cyfrowy ekosystem. W cyfrowym krajobrazie zakupowym kupujący oczekują, że będą mogli płynnie przechodzić z aplikacji do aplikacji i z jednego urządzenia na drugie z takim samym doświadczeniem.

Jednak wraz z rozwojem zakupów w formie cyfrowej, nie należy zapominać o fizycznej sferze handlu detalicznego i sklepach stacjonarnych. Zapewnienie jak najbardziej płynnego przejścia pomiędzy sklepami fizycznymi a wszystkimi urządzeniami cyfrowymi jest niezbędne, nie tylko po to, aby zaangażować klientów, ale również po to, aby zapewnić sobie regularnych wizytatorów tradycyjnych placówek handlowych.

Konieczne jest uruchomienie programów "kup teraz, płać później"

Ponieważ konsumenci zmagają się z inflacją i wyższymi cenami, są mniej skłonni do zakupu wielu drogich przedmiotów za jednym razem. Elastyczne opcje płatności, takie jak „Kup Teraz, Zapłać Później” (BNPL), stanowią wygodne rozwiązanie dla konsumentów w niepewnych czasach. Według danych Salesforce, systemy BNPL stanowią już 9% globalnych wydatków w kanałach cyfrowych w I kwartale 2022 r., co oznacza wzrost o 20% rok do roku i wzrost o 9% od IV kwartału 2021.

Oferując proste, przejrzyste i odpowiedzialne finansowo narzędzia płatnicze, sprzedawcy mogą zachęcić klientów do kupowania ich produktów bez ryzyka powstawania stresu finansowego. Nie tylko pomaga to budować zaufanie i lojalność wśród obecnych klientów, ale otwiera także biznes na nowych konsumentów, którzy wcześniej nie byli zainteresowani daną marką.

Wnioski

W obliczu globalnego wzrostu inflacji i zmniejszenia siły nabywczej konsumentów, branża detaliczna musi się dostosować. Poprzez optymalizację całego ekosystemu zakupowego, personalizację i rozwój systemów, które pomagają konsumentom w zarządzaniu finansami, detaliści mogą przyciągnąć i utrzymać klientów.

W ostatecznym rozrachunku ten zmieniający się krajobraz gospodarczy należy postrzegać jako szansę. Tylko w ten sposób detaliści będą w stanie utrzymać zainteresowanie produktami i usługami oraz zapewnić zyski w czasie globalnego spadku wolumenu zakupów.