Jak utrzymać wysoką sprzedaż w e-sklepie i korzystać z marketplace’ów?

Agnieszka Gilewska, Business Development Director, RTB House

Choć już wcześniej firmy z branży retail miały wiele powodów, aby sprzedawać swoje produkty za pośrednictwem marketplace’ów, wszystkie z nich zostały dodatkowo spotęgowane w świetle wyzwań stawianych przez kryzys wywołany pandemią COVID-19. Dla części firm platformy zakupowe stały się ostatnią deską ratunku – szczególnie dla najmniejszych biznesów, często nieposiadających własnej infrastruktury e-commerce.

Dlaczego platformy zakupowe?

Platformy zakupowe pozwalają sprzedawcom detalicznym dotrzeć do o wiele większej liczby klientów, niż zapewniają to typowe sklepy internetowe. Ponadto marketplace’y umożliwiają zagospodarowanie tych produktów, które nie cieszą się już zainteresowaniem na własnym kanale sprzedaży firmy – pozasezonowych, pochodzących ze starszych linii czy nadwyżek.

Nawet jeśli dla sprzedawcy detalicznego marketplace nie stanowi głównego źródła sprzedaży, należy pamiętać, że dla klientów jest dokładnie odwrotnie. Badania przeprowadzone w USA pokazały, że prawie 70 proc. respondentów najpierw porównuje ceny na stronie internetowej marki oraz na Amazonie, zanim zdecyduje się na zakup. Choć tym samym perspektywa myślenia o platformie zakupowej jako odpowiedzi na wszystkie potrzeby sprzedawców detalicznych wydaje się kusząca, dla właściciela biznesu nie ma ważniejszego kanału niż jego własny sklep internetowy.

Dlaczego warto skupić się na konwersjach we własnym e-sklepie?

Silna tożsamość marki

Przede wszystkim należy pamiętać, że własna strona internetowa to jedyne miejsce, nad którym sprzedawca ma pełną kontrolę nad tym, jak kształtowana jest tożsamość jego marki i integralność biznesu. Choć social media i marketplace’y mogą być doskonałymi platformami do komunikacji i dzielenia się produktami ze światem, własna witryna to jedyne miejsce w sieci, gdzie każdy piksel na stronie może stanowić wizytówkę firmy spójną z jej założeniami i designem.

To działa w obie strony. Posiadanie silnej, rozpoznawalnej marki znacznie ułatwi sprzedaż wolumenową na platformie zakupowej. W miejscu, w którym wielu sprzedawców konkuruje, oferując podobne produkty na tej samej przestrzeni, rozpoznawalność daje wielką przewagę, a zarazem podstawę do zaufania.

Daj klientom wybór

Wielu sprzedawców zauważa różnicę w charakterze sprzedaży w zależności od kanału. Okazuje się, że klienci w naturalny sposób skierują się na platformy zakupowe, aby tam znaleźć określony rodzaj produktów, oraz – analogicznie – wybiorą sklep internetowy marki, szukając innego. Dobry przykład ilustrujący to zachowanie stanowią telefony komórkowe. Klienci stawiają na marketplace’y, kiedy chcą kupić akcesoria takie jak pokrowce, słuchawki czy ładowarki. Jednocześnie gdy chodzi o droższe produkty z górnej półki, takie jak same smartfony, wolą kupić je bezpośrednio u producenta, wierząc, że to gwarantuje stuprocentową autentyczność i wyższy poziom obsługi posprzedażowej. Zrozumienie, które z produktów warto przyporządkować do danego kanału sprzedaży, a następnie optymalizacja promocji, łańcucha dostaw i obsługi, to sposób na dostarczenie klientom najlepszego doświadczenia zakupowego, niezależnie od tego, gdzie je realizują.

Jak utrzymać wysoką konwersję na stronie internetowej?