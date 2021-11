Jak walczyć z marnowaniem żywności w sklepie? Eurocash wydał e-book dla przedsiębiorców

Na ponad 100 stronach podręcznika zawarto najświeższe informacje o problemie, uzupełnione o porady, komentarze 11 ekspertów, a także linki do stron, badań, artykułów i podcastów. Nie zabrakło także praktycznej interpretacji wymogów, jakie na sprzedawców żywności nakłada ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności oraz wzorów umów i raportów potrzebnych do ich spełnienia. Dla klientów Grupy Eurocash to ważny wątek, bo od września 2021 r. zapisy ustawy dotyczą również sklepów powyżej 250 mkw. (wcześniej powyżej 400 mkw.).



– Przygotowaliśmy ten e-book z pełną świadomością tego, że temat marnowania żywności jest niezwykle obszernym i trudnym zagadnieniem. Problem ma swój wymiar społeczny, bo jest ważny zarówno dla planety, jak i dla coraz bardziej świadomych konsumentów. Mamy tu też aspekt prawny marnowania żywności – bo w handlu kwestia ta podlega regulacji ustawowej; a także praktyczny – bo odpowiedzialny przedsiębiorca musi podjąć bardzo konkretne działania w swoim biznesie, by zredukować ilość wyrzucanego jedzenia – mówi Pedro Martinho, członek zarządu Grupy Eurocash.

Jak nie marnować żywności

Publikacja dzieli się na cztery części. Pierwsza zawiera najważniejsze informacje dotyczące marnowania żywności, skali tego zjawiska w Polsce i na świecie, a także skutków dla biznesu i oczekiwaniach konsumenta. W tej części podręcznika omawiane są także wytyczne ustawy i prawne obowiązki przedsiębiorcy (w tym te dot. opłaty za marnowanie żywności). Druga część jest skierowana do przedsiębiorcy i pracowników, a trzecia – do konsumenta. Z tych rozdziałów można się dowiedzieć, jak ograniczyć marnowanie żywności w sklepie (m.in. odpowiednio zamawiając i zarządzając towarem, edukując pracowników, współpracując z organizacjami rządowymi itd.) oraz w domu. Część czwarta to dodatki: wzory, formularze, przykłady oraz kalkulator opłat.

Podręcznik powstał w ramach kampanii społecznej Grupy Eurocash, która ma na celu wspieranie sklepów niezależnych w walce z marnowaniem żywności. Biorą w niej udział m.in. sieci: ABC, Groszek, Lewiatan, Euro Sklep, Gama i Delikatesy Centrum; wspierają ją też marki abc na kołach i Frisco.



Cała kampania „Szanujemy, nie marnujemy!” jest częścią realizacji „Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash 2020+”.