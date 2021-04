Jak współpracować z influencerami?

Gdy nowi influencerzy pojawiają się na rynku niezwykle szybko, ważne są wiarygodność i ugruntowana pozycja, a także wspólny cel - z Eweliną Radowicz, CEO, Head of Public Relations w agencji Pitted Cherries rozmawia Olimpia Wolf.

Na ile współpraca influencerami i innymi liderami opinii pomaga sieciom handlowym i markom spożywczym kształtować swój wizerunek, markę oraz wpływać na wzrost sprzedaży produktów?

Ewelina Radowicz: Influencer, który jest dobrze dopasowany do wartości danej sieci handlowej czy marki, może tylko pomóc i pośrednio lub bezpośrednio wpłynąć na wzrost sprzedaży produktów. Znakomitym przykładem jest kucharz Karol Okrasa i jego współpraca z Lidl Polska. Pięknie wydane książki z przepisami, m.in. we współpracy z Pascalem Brodnickim czy Darią Ładochą, bezpośrednio wpływały na zwiększenie sprzedaży. Wystarczył prosty program lojalnościowy - zbierania naklejek za określoną wartość zakupów, które następnie były wymieniane na wyżej wspomniane publikacje. Ostatnio głośno jest również o współpracy Lodów Koral z YouTuberami - Frizem i jego Ekipą. W tym przypadku mówimy o specjalnej serii produktów, która bardzo szybko zniknęła ze sklepowych półek. Dodatkowo opakowania po lodach krążą obecnie na portalach aukcyjnych! Mówiąc o sprzedaży produktów istotna jest nie tylko „znana twarz”, ale i takie czynniki, jak jakość danego produktu, cena i dopasowanie do grupy docelowej. Wiele produktów rekomendowanych przez gwiazdy posiadało tak wysoką cenę, że współpraca nie była dla marki ani owocna ani rentowna.

