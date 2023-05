Jak wygląda budżet Polski? Wzrosły dochody z podatku VAT

W związku z obniżeniem stawki podatkowej w 2022 roku i w efekcie wyższymi niż zazwyczaj zwrotami nadpłaconego podatku spadek dochodów w PIT w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego był spodziewany i zgodny z założeniami przyjętymi przy planowaniu budżetu na 2023 rok.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

dochody z podatku VAT były wyższe o 6,4% r/r (tj. ok. 5,1 mld zł),

dochody z podatku PIT były niższe o 36,2% r/r (tj. ok. 9,2 mld zł),

dochody z podatku CIT były wyższe o 2,0% r/r (tj. ok. 0,4 mld zł),

dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 4,0% r/r (tj. ok. 1,0 mld zł),

dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 1,4% r/r (tj. ok. 0,03 mld zł).

W okresie styczeń - kwiecień 2023 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 21,6 mld zł i było wyższe o ok. 7,9 mld zł (tj. 57,5%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - kwiecień 2022 r.