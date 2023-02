Jak zaoszczędzić na zakupach w Lidlu? Nowa odsłona Zdrapka Plus!

Zasady akcji pozostały niezmienione. Za każde zakupy zrobione w sklepach Lidl Polska, klienci otrzymują zdrapki srebrne, złote lub diamentowe. Aby je dostać, należy wydać odpowiednio: mniej niż 50 zł, od 50 do 100 zł, ponad 100 zł. Im wyższa kwota, tym atrakcyjniejszy kupon czeka pod zdrapką. Im częstsze zakupy, tym więcej korzyści – zniżek procentowych, rabatów na drugi produkt, ofert 1 + 1! Wystarczy, że przy kasie klient zeskanuje aplikację Lidl Plus, by na ekranie głównym pojawiła się nowa zdrapka, a wraz z nią kupon z określonym benefitem. Akcja potrwa do 18 marca, jej regulamin jest dostępny na stronie lidl.pl/program.