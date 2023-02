Jak zimno może być w pracy?

W pomieszczeniach biurowych i miejscach wykonywania lekkich prac fizycznych, temperatura powinna wynosić przynajmniej 18°C. Pracując na magazynach oraz w innych miejscach pracy fizycznej temperatura minimalna powinna wynosić 14°C. Jeżeli pracodawca nie zapewni odpowiednich warunków pracy, również w postaci temperatury, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy.

Konsekwencje dla pracodawcy za nieogrzewanie

Pracodawca, który nie zapewnia odpowiedniej temperatury w miejscu wykonywania pracy, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł (art. 283 § 1 k.p.). Podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, Inspektor może nałożyć na pracodawcę mandat w wysokości do 2 000 zł. Sprawa może również trafić do sądu, gdzie pracodawca może się liczyć z większymi konsekwencjami finansowymi.