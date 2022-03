Jak zmienią się trendy w obliczu rosnącej inflacji i niepewności?

Gwałtowna inflacja i zakłócenia łańcucha dostaw wpłyną na sektor handlu detalicznego poprzez: malejące dochody konsumentów, niedobory towarów i migracje ludności.

Zmienią się zachowania konsumenckie. Wpłynie na to m.in. rosnąca inflacja i większa aktywność społeczna.

Euromonitor opublikował na początku 2022 roku raportu, który prezentował dziesięć trendów konsumenckich na najbliższy rok. Trendy te zmienią się w obliczu globalnych turbulencji.

Raport Euromonitor

- Gwałtowna inflacja i zakłócenia łańcucha dostaw wpłyną na rozwój sektora handlu detalicznego w 2022 r. na trzy sposoby. Po pierwsze, w obliczu malejących realnych dochodów, oczekuje się, że konsumenci będą działać bardziej oszczędnie i ostrożniej wydawać, stawiając na pierwszym miejscu tańsze marki i marki własne. Po drugie, detaliści mogą napotkać niedobory towarów. Rosnące ceny surowców energetycznych i żywności wpłynęłyby na szerokie spektrum przedsiębiorstw, powodując tymczasowe zakłócenia w dostawach. Wreszcie rosnąca migracja powiększy liczbę klientów detalicznych na całym kontynencie. Firmy detaliczne powinny skupić się w 2022 r. na zrewidowaniu swojej cenowej i nawiązaniu kontaktu z konsumentami, których wartości w 2022 r. ponownie zmieniły się – tłumaczy Jana Rude.

Kluczowe zmiany w trendach konsumenckich

Jej zdaniem, presja inflacyjna utrzyma się lub nasili w 2022 r. ze względu na gwałtownie rosnące ceny głównych surowców, takich jak energia i pszenica. Ponadto, obawy o zdrowie i bezpieczeństwo oraz miejsca pracy, będą napędzać popyt na towary o wartości dodanej, takie jak tańsze marki, private labels oraz alternatywne sposoby dostępu do produktów i usług. - Podsumowując, konsumenci będą ostrożnie wydawać pieniądze w 2022 roku, niezależnie od tego, czy mają problemy finansowe, czy nie - mówi ekspertka.

Kolejnym trendem będzie zintensyfikowanie aktywności działalności społecznej. - W 2022 r. konsumenci przyjmują odpowiedzialność społeczną i wymagają od firm i marek tego samego, przy jednoczesnym większym skupieniu się na środowisku. W ten sposób pomagają uczynić świat sprawiedliwszym, zdrowszym i bardziej odpornym. Ponad 38% respondentów w 2021 r. zadeklarowało, że dzieli się swoją opinią na tematy społeczne i polityczne w mediach. Proporcja ta wzrośnie w 2022 roku – mówi Jana Rude.

Ponadto, w 2022 roku życie w sieci stanie się czymś normalnym i naturalnym. - Przyzwyczajenia związane z życiem w Internecie ewoluowały i w latach 2020-2021 stały się naszą codziennością. Konsumenci obecnie podejmują działania wirtualnie lub fizycznie w oparciu o to, co jest lepsze dla nich i dla spełnienia ich potrzeb. W rezultacie oczekuje się powiększenia liczby „cyfrowych seniorów”. W 2021 r. już ponad 81% globalnych konsumentów w wieku 60+ przeglądało Internet, 72% odwiedzało internetowe serwisy informacyjne, a 60% aktywnie odwiedzało i publikowało w mediach społecznościowych – wymienia ekspertka.

Styl życia skoncentrowany na domu będzie ewoluował. - Konsumenci spędzają więcej czasu w domu, ponieważ praca hybrydowa i spotkania towarzyskie w domu stały się integralną częścią codziennego życia. Już w 2021 r. 53% konsumentów co najmniej raz w tygodniu pracowało w domu, 48% uczyło się w domu, a 31% socjalizowało się w domu. Konsumenci ponownie okryją dom jako miejsce pozytywnych doświadczeń, co będzie przyjazne dla ich budżetów, w sytuacji wysokiej inflacji – mówi Jana Rude.

Ekspertka Euromonitor International odniosła się także do raportu, który firma opublikowała na początku 2022 roku. Raport prezentował dziesięć trendów konsumenckich na najbliższy rok.

Czy te trendy zmienią się w obliczu globalnych turbulencji?

Przeczytaj nasz artykuł o trendach według Euromonitor

Pandemie zmotywowały konsumentów do podejmowania celowych, świadomych i ambitnych decyzji, dlatego jako globalna społeczność konsumentów (ponownie) odkryliśmy (nowe) wartości i style życia. Nawet w obliczu radykalnych perturbacji, takich jak zmiany klimatu politycznego lub gwałtowna inflacja, trendy konsumenckie pozostają ważne dla firm, które dzięki nim mogą zrozumieć przyszłą konsumpcję, wprowadzać innowacje i rozwijać się. Tymczasem zakłócenia łańcucha dostaw lub wzrost cen surowców, takich jak energia, nawozy, pszenica, kukurydza i oleje spożywcze, mogą osłabiać lub intensyfikować trendy.

Inflacja ma duży wpływ na skłonność konsumentów do wydawania pieniędzy, głównie ze względu na zmniejszającą się siłę nabywczą realnego dochodu i utrzymującą się niepewność. Zachęca to społeczeństwo do oszczędzania na trudne czasy. Tak więc rosnące ceny i zakłócenia łańcucha dostaw prowadzą do jeszcze intensywniejszego wzrostu liczby „kreatywnych poszukiwaczy”. Poza poszukiwaniem alternatyw, gdy pożądane towary nie są dostępne, konsumenci mają tendencję do odkładania lub anulowania zakupów lub przynajmniej przechodzenia na opłacalne opcje. Według sondażu Euromonitor International Voice of the Consumer Lifestyles Survey 2021, ponad 25% globalnych respondentów w 2021 r. korzystało z usług abonamentowych, aby zaoszczędzić pieniądze. Odsetek ten niedługo wzrośnie.

Presja na ceny wpłynie na zachowanie „finansowych fascynatów”. Pandemie zwiększyły oszczędności i spowodowały wzrost zainteresowania inwestycjami. Według sondażu Euromonitor International, w 2021 r. większość konsumentów optymistycznie patrzyła w przyszłość. Około 60% respondentów uważało, że ich inwestycje będą rosły. Wzrosła również znajomość finansów. Tak więc konsumenci w 2021 r. byli znacznie lepiej przygotowani do ratowania swoich oszczędności przed zjedzeniem przez inflację, co okazuje się korzystne w obecnych warunkach. Obecnie „finansowi fascynaci” mogą starać się unikać stawiania na jeden rodzaj inwestowania i decydować się na większą dywersyfikację w kierunku instrumentów finansowych i metali skarbowych, takich jak złoto. Obligacje na złoto są tradycyjnym zabezpieczeniem przed różnymi turbulencjami, w tym gwałtowną inflacją.

Jeszcze przed 2022 r. konsumenci martwili się zmianami klimatycznymi i ograniczali zużycie plastiku, unikali marnowania żywności i starali się stosować recykling. Ponad 65% globalnych respondentów w 2021 r. stwierdziło, że obawia się zmian klimatycznych i stara się pozytywnie wpływać na środowisko poprzez codzienne działania. Presja na ceny energii i rosnące pragnienie zmniejszenia zależności od paliw kopalnych wywołują dyskusje na temat alternatywnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej. W efekcie, liczba „wrażliwych na klimat” będzie rosła.

Inne trendy konsumenckie, takie jak „vintage” i „nowe priorytety”, również będą się nasilać. Pierwszy z wymienionych trendów będzie się opierał na rosnącej popularności zrównoważonego rozwoju i malejącej przystępności cenowej. Pozostając wiernym sobie, ale nadal chcąc się wyrazić, konsumenci o ograniczonym budżecie będą szukać towarów używanych, by je kupić lub wymienić.

Wszelkie szoki powodują, że konsumenci wszystko przewartościowują. Z tego powodu oczekuje się, że trend „nowe priorytety” stanie się bardziej aktywny. Aby uciec od niepokojących informacji finansowych, politycznych i społecznych, konsumenci będą poszukiwać dobrego samopoczucia psychicznego, relaksu lub wyrażania przekonań duchowych.