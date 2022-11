Jak zmieniała się znana polska marka meblowa?

70 lat budowania historii marki Agata

Bytomskie Fabryki Mebli — to od nich w 1952 roku zaczęła się historia salonów meblowych, które podbiły serca Polaków. Pierwsze sklepy funkcjonowały w Katowicach i Bielsku-Białej. Katowicki obiekt do tej pory stanowi lokalną „wizytówkę” marki, która dziś jest prywatną spółką akcyjną, wciąż wyłącznie z polskim kapitałem.

Jak zmieniały się Salony Agata

Początkowo w salonach można było kupić meble niemal do każdego wnętrza. Od 2008 roku firma zaczęła rozwijać koncept przestrzeni z dekoracjami i dodatkami, które rozszerzyły asortyment marki. Jednym z przełomowych wydarzeń ostatnich lat był proces rebrandingu marki w 2015 r. Zmiany obejmowały zarówno modyfikacje wizerunkowe, jak i wewnątrz organizacji. Wdrożona została nowa identyfikacja wizualna, która wpłynęła m.in. na zmianę logotypu, a także nazwy marki – z „Agata Meble” na „Salony Agata”. W tym samym roku oferta firmy została poszerzona o modułowe meble kuchenne Qubik. W 2016 r. firma otworzyła magazyn centralny w Majkowie pod Piotrkowem Trybunalskim. Jest to największe centrum logistyczne sieci.

W ostatnich latach oferta Salonów Agata ewoluowała, dostosowując się do zmieniających się potrzeb i preferencji konsumentów. Efektem tego jest m.in. uzupełnienie asortymentu o system szaf modułowych Adbox.

Sieć salonów Agata w całej Polsce

Co roku marka otwiera nowe salony na terenie kraju. W ciągu ostatnich 5 lat było ich aż 16, a 5 pozostałych przebudowano lub wyremontowano. W samym 2022 roku nowy wygląd zyskał salon w Szczecinie, a niedawno został otwarty salon w Radomiu. Równolegle marka stale rozwija sklep online, istniejący od 2016 roku. Poza standardową możliwością dokonania zakupów w sklepie internetowym, Salony Agata oferują również usługę „Click and Collect”. Klienci mogą złożyć zamówienie internetowo i odebrać zakupy stacjonarnie, w wybranym przez siebie salonie. Ponadto, sieć wprowadziła wygodną i bezkontaktową formę odbioru zakupów dzięki tzw. „lockersom”. Megaskrytki znajdujące się przy salonach stacjonarnych pozwalają na sprawny odbiór towarów zamówionych online – od niewielkich akcesoriów, po meble o większych gabarytach.

Agata kształtuje rynek meblarski w Polsce

Działania marki przynoszą nie tylko istotne dla firmy zmiany, ale również kształtują cały rynek meblarski w Polsce. W ostatniej dekadzie znacznie wzrosło wśród ludzi zainteresowanie trendami w aranżacji wnętrz. Klienci zaczęli podchodzić indywidualnie do zakupów. W odpowiedzi na te potrzeby, wszystkie Salony Agata posiadają szeroką ofertę kolorów i materiałów tkanin dla mebli tapicerowanych oraz komponentów, co umożliwia klientom dopasowanie do ich preferencji.

To między innymi szeroki wybór oferty, możliwość personalizacji i dostępność „od ręki” produktów w naszych sklepach sprawiają, że Salony Agata są w czołówce marek meblarskich, działających na polskim rynku - mówi Krzysztof Wadas, dyrektor ds. marketingu Agata.

Świeżym w historii projektem marki w ramach komunikacji marketingowej jest platforma „No i Ładnie” (noiladnie.pl). Koncept zakłada podejmowanie współprac z projektantami wnętrz, którzy dzielą się swoją wiedzą, a także inspiracjami wnętrzarskimi na dedykowanej stronie. Dzięki takiemu rozwiązaniu, klienci, którzy prześlą zgłoszenie, mogą skorzystać z możliwości bezpłatnego zaprojektowania wybranego pomieszczenia w swoim domu.