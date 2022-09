Jak zrobić tańsze zakupy z aplikacją Biedronki?

Jakie korzyści daje aplikacja Biedronki?

Od 30 maja br., kiedy Biedronka umożliwiła pobieranie aplikacji z Apple App Store i Google Play, każdego dnia od kilkunastu do kilkudziesięciu tys. klientów zaczyna korzystać z zalet aplikacji Biedronka. Dzięki temu efektywnie korzystają z nowoczesnych rozwiązań usprawniających zakupy, dostępnych w aplikacji: specjalnie dobranych indywidualnych promocji w danym dniu oraz oferty dedykowanej klientom na bazie ich wcześniejszych decyzji zakupowych.

Promocje przyciągają użytkowników aplikacji Biedronki

Ponad 9 na 10 użytkowników, którzy otworzą aplikację, znajduje powód, aby w tym samym tygodniu pojawić się w sklepie Biedronka, a sięgając po specjalnie przygotowane dla nich produkty w ramach promocji, zaoszczędzili od maja br. 430 mln zł dzięki atrakcyjnej ofercie cenowej sieci na wiele produktów.

Co kupują użytkownicy aplikacji Biedronki?

Użytkownicy aplikacji najczęściej sięgali po podstawowe artykuły oferowane im w specjalnych cenach. Są to:

ręcznik kuchenny Mega Sweep 120 m.

ser żółty plastry Królewski 135 g

papier toaletowy Queen Komfort 10 rolek

pizza z kurczakiem i pieczarkami Donatello

tuńczyk w kawałkach mix Marinero

masło osełkowe Mleczna Dolina 300 g

pistacje prażone

sok pomarańczowy Riviva 1l.

makaron Barilla spagetti

płyn do płukania Cocolino Creations.

Klienci Biedronki używają aplikacji mobilnej regularnie

Ponad 80 proc. często korzysta z Shakeomatu, poszukując atrakcyjnych promocji cenowych, w czasie zakupów sprawdzają ceny produktów, skanują kod z aplikacji przy kasach, dzięki czemu dokonują zakupów przy użyciu karty Moja Biedronka, a po zakupach sprawdzają swoje paragony. Dodatkowo dzięki zastosowaniu Wirtualnej Karty Moja Biedronka sieć nie wprowadza do obiegu plastiku.

Liczba zarejestrowanych klientów posługujących się kartą MB przekroczyła już 14 mln osób, co czyni program lojalnościowy Biedronki największym tego typu systemem w Polsce. Także dzięki aplikacji i karcie MB sieć Biedronka otrzymała właśnie nagrodę Best Polish Brand dla marek, które są nie tylko polskie, ale również silnie zapadają w pamięć konsumentom, kojarząc się z innowacyjnością.

Jeszcze tańsze zakupy z aplikacją Biedronki

Dodatkowo w najbliższych dniach jeszcze bardziej będzie opłacało się posiadać aplikację i kartę Moja Biedronka. Od 23 września do 1 października za każde wydane w Biedronce 99 zł (ze standardowymi wyłączeniami) do Wirtualnego Portfela w ramach akcji Gang Bystrzaków trafi 1 zł oszczędności. W najbliższy piątek 23 września za dowolne zakupy klienci otrzymają 1 naklejkę, podobnie jak za dowolne zakupy w sobotę 24 września. Sobota będzie też pierwszym dniem, kiedy będzie można odbierać swoje Bystrzaki. Jeśli jednak pójdziemy na zakupy i w piątek, i w sobotę otrzymamy aż trzy naklejki, czyli będziemy bliżej pozyskania ulubionego Bystrzaka. Dodatkowo za każde wydane 99 zł z kartą MB w dniach 23 września – 19 listopada klienci otrzymają 1 dodatkową naklejkę, a jeśli w dniach 26 września – 19 listopada w ciągu jednego tygodnia od poniedziałku do soboty zrobią zakupy w co najmniej 3 różne dni, otrzymają dwie dodatkowe naklejki. Taka reguła będzie obowiązywać każdego tygodnia do 19 listopada.