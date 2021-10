Jaką przyszłość mają przed sobą programy lojalnościowe?

Jak oceniają autorzy raportu, w marketingu lojalnościowym w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat możemy spodziewać się rozwoju następujących trendów: płatności mobilne, płatne członkostwo, analityka predykcyjna i grywalizacja.

- Dane wskazują, że bardzo możliwe, że wkrótce będziemy świadkami coraz większej liczby przypadków zacierania się granic między płatnością a lojalnością. Uzyskiwanie praktycznych informacji i przewidywanie zachowań klientów pozostaje jednym z głównych trendów – czytamy w raporcie.

Większość specjalistów ds. lojalności uznaje aplikacje mobilne i automatyzację marketingu za najważniejsze obszary inwestycji w krótkim okresie. Dla wielu detalistów wspólne promocje z partnerami i wprowadzenie zaawansowanej analizy biznesowej należą do ważnych nadchodzących inwestycji na 2021 rok.

- Mając na uwadze te trendy, możemy oczekiwać, że programy lojalnościowe zbliżą się do procesu zakupu i staną się odpowiedzialne za zapewnienie spersonalizowanego i spójnego doświadczenia we wszystkich punktach kontaktu. Co więcej, wraz z wycofywaniem danych „third-party data”, programy lojalnościowe staną się głównym narzędziem do zbierania „zero-party data” – czytamy w raporcie.

- Prrzyszłość programów lojalnościowych leży w hiperpersonalizacji i bezproblemowych, wielokanałowych doświadczeniach klientów w każdym punkcie kontaktu. Wyjście poza typową mechanikę lojalnościową i głębsza integracja programów lojalnościowych z procesem płatności może być kolejnym rozsądnym krokiem dla wielu marek – dodano.

Spostrzeżenia zawarte w raporcie pochodzą od 112 ekspertów z całego świata, w tym konsultantów wielobranżowych programów lojalnościowych i marketerów lojalnościowych pracujących dla pojedynczych marek, takich jak: Virgin Atlantic, Uber, British Airways, Disney, BP, Shell, Ikea, Walgreens, Red Bull, P&G, Tesco, GAP, Lego, Marriott i wiele innych.