Jaki był tegoroczny sezon piwny?

Lato to zdecydowanie sezon piwny. Gorące miesiące sprawiają, że konsumenci chętniej sięgają po różnego rodzaju piwa. Po zimnym maju, mieliśmy cieplejszy czerwiec, a później gorący lipiec i sierpień. Jak pogoda przełożyła się na sprzedaż piwa w tych miesiącach?

– Piwo to kategoria sezonowa i największą sprzedaż notuje latem. Pogoda odgrywa kluczową rolę. Mówi się, że jest najlepszym sprzedawcą napojów i piwa. Słoneczne i długie lato to często gwarancja osiągnięcia wyników sprzedaży. Z kolei pochmurna, zimna aura podczas letnich miesięcy i znacząco zmniejszona z tego powodu rotacja w sklepach, często jest nie do odrobienia w miesiącach jesiennych i zimowych – powiedziała Beata Ptaszyńska-Jedynak, dyrektor ds. komunikacji w Carlsberg Polska.

Tegoroczny czerwiec i lipiec były gorące nie tylko ze względu na wysokie temperatury na zewnątrz, ale także przez ogromne emocje piłkarskie związane z Euro 2020. Czy zwiększona liczba piłkarskich pojedynków w porównaniu do poprzednich turniejów wpłynęła na większą sprzedaż piwa?

