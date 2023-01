Jaki prezent wybrać na Walentynki?

Walentynki 2023: Pomysły na prezent dla niej

Dobrym pomysłem będzie książka z miłosną historią w tle, taka jak „Miłość, kłamstwa i sekrety” Krystyny Mirek lub o inspirującej kobiecie np. „Siedmiu mężów Evelyn Hugo” Taylor Jenkins. W miły nastrój ukochaną wprawi też płyta Franka Sinatry „Sinatra With Love” albo trzypłytowy album z serii "The Real..." z piosenkami Julia Iglesiasa. Można również zaplanować wyjątkowy wieczór z pop-cornem i filmami „Masz wiadomość” Nory Ephron albo kultowym „Romeo i Julia”.

- Do prezentu można też podejść personalnie - np. jeśli wybranka lubi aktywność fizyczną, podarujmy jej matę do ćwiczeń albo… matę do relaksu lub stylowy smartwach SG-Gadets Smartwach 3 Series, który przyda się nie tylko podczas treningów. Z kolei, dla wielbicielek kosmetyków strzałem w dziesiątkę może okazać się nowy tusz do rzęs Bourjois Twist Up the Volume lub kultowe perfumy Carolina Herrera Good Girl. Tym, co zawsze mają idealną fryzurę, warto podarować Falownicę do włosów BabyLiss lub Suszarko-szczotkę do włosów od Revlon. Można też standardowo postawić na strzały kupidyna i gadżety z serduszkami - od czekolad, po figurki, a nawet czerwone skarpety - radzi Empik.

Walentynki 2023: Pomysły na prezent dla niego

Mężczyźni zazwyczaj stronią od gadżetów pełnych miłosnych symboli – wolą praktyczne i personalizowane prezenty. W tej sytuacji również warto postawić na książkę, która będzie dopasowana do zainteresowań. Hitem ostatnich miesięcy jest debiutancka powieść Marcina Mellera „Czerwona ziemia”, która spodoba się fanom kryminałów. Uniwersalnym upominkiem będą także perfumy np. ponadczasowe Giorgio Armani Acqua di Gio pour me czy Paco Rabanne 1 Million. Ostatnio bardzo popularne stały się pistolety do masażu - taki sprzęt rozmasuje mięśnie po intensywnym treningu czy ciężkim dniu. Mężczyźni lubią także gadżety elektroniczne i AGD – praktycznym rozwiązaniem będzie Golarka elektryczna BlackStone firmy Enchen, czy nowa Mysz do komputera LOGITECH. Z kolei więcej rozrywki może dostarczyć nowy smartwach Xiaomi Watch S1 lub aparat Instax od FUJIFILM. Antystresowe serce, skarpetki, czy miłosne kupony to z kolei prezenty „z przymrużeniem oka”.