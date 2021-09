Jakich benefitów chcą dzisiaj pracownicy handlu?

Firma Antal, organizator rankingu Najbardziej Pożądanych Pracodawców, przeprowadziła badanie, aby przeanalizować i dowiedzieć się, jakie są oczekiwania i potrzeby osób specjalizujących się w handlu jeśli chodzi o benefity pozapłacowe.

Potrzeby pracowników

Za sprawą pandemii słowo „elastyczność” zostało odmienione przez wszystkie przypadki. Nie dziwi więc, że na szczycie potrzeb pracowników handlowych znalazł się elastyczny czas pracy – stawia na niego aż 69,2 proc. ankietowanych. Niewiele mniej, bo 61,5 proc., chciałoby mieć także możliwość pracy zdalnej. Te preferencje są zdecydowanie odpowiedzią na potrzebę zapewnienia równowagi między bezkontaktową a kompleksową obsługą.

Pierwsza piątka najbardziej pożądanych benefitów nasuwa wniosek, że pracownicy branży handlowej chcą cieszyć się dobrym zdrowiem. Ankietowani zwracają uwagę, czy pracodawca oferuje pakiet prywatnej opieki medycznej – oczekuje go aż 65,9% proc. pytanych, a 57,7 proc. chciałoby nim objąć także członków swoich rodzin.

Wyniki sprzedażowe w handlu często są premiowane. Nie dziwi więc, że w odpowiedziach badanych znalazły się dodatkowe premie i bonusy, które niezaprzeczalnie motywują do pracy. Wskazywało je 61,5 proc. respondentów. Połowa ankietowanych chciałaby natomiast dofinansowania do ubezpieczenia na życie oraz prezentów i bonów świątecznych, a niewiele mniej (46,2 proc.) oczekuje od pracodawcy wsparcia w formie dofinansowania do wakacji.