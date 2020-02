Jakich produktów roślinnych oczekują Polacy?

Aż 55 proc. Polaków podkreśla korzyści zdrowotne płynące ze spożycia produktów takich jak roślinne alternatywy mięsa, fot. za raportem RoślinnieJemy

Jednym z kluczowych elementów przeprowadzonego przez Panel Ariadna na zlecenie RoślinnieJemy badania było pytanie o cechy roślinnych zamienników mięsa, które w największym stopniu zachęciłyby Polaków do ich jedzenia.

Aż 55% Polaków podkreśla korzyści zdrowotne płynące ze spożycia produktów takich jak roślinne alternatywy mięsa. Drugą najczęściej wybieraną odpowiedzią był smak podobny lub lepszy od mięsa. Aż 50,6% Polaków liczy na to, że substytuty mięsa będą przynajmniej tak smaczne jak ich konwencjonalne odpowiedniki.



Jak wskazują wyniki sondażu przeprowadzonego przez Panel Ariadna, dla 43,1% Polaków ważnym aspektem roślinnych alternatyw mięsa jest cena konkurencyjna do ich tradycyjnych odpowiedników. Jak podają autorzy raportu, coraz większej liczbie producentów udaje się stopniowo obniżać ceny.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na fakt, że hodowla przemysłowa zwierząt jest silnie subsydiowana przez państwo, co wpływa na niższe ceny produktów odzwierzęcych.

Kluczowe cechy roślinnych alternatyw mięsaŹródło: roslinniejemy.org

Wśród osób starszych, w wieku 55 i więcej, ważnym aspektem okazuje się łatwość przygotowania takich produktów - w domyśle postrzeganych jako nowości. Aż 42,3% Polaków w wieku 55+ wskazało tę odpowiedź. By ułatwić tej grupie lepsze zrozumienie sposobu użycia roślinnych produktów, warto stosować jasne analogie do produktów tradycyjnych - ich obróbka nie powinna różnić się od mięsnego oryginału.



Charakterystyczne dla badanych powyżej 45 roku życia jest poświęcanie więcej uwagi zdrowiu. Widać to w odpowiedzi na pytanie o to, co jest przekonujące dla takich konsumentów: 59% osób powyżej 45 roku życia wskazało korzyści zdrowotne.