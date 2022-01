Jakie marki pojawiły się w centrach Gemini Holding?

– 2021 rok był czasem pełnym wyzwań, ale także okresem niezwykle intensywnych działań dla holdingu. Z jednej strony, trzy nasze centra weszły w fazę rekomercjalizacji i dużych zmian w dotychczas funkcjonującym tenant-mix’ie, co wiązało się ze wzmożoną pracą działu leasingu, a także dużą aktywnością naszego partnera – firmy Colliers. Z drugiej strony, kontynuowaliśmy realizację planów inwestycyjnych, poczynionych jeszcze przed pandemią, a dotyczących m.in. wydzielenia nowej, dodatkowej powierzchni najmu w Gemini Park Tarnów, a także rozbudowy Gemini Park Tychy – mówi Anna Malcharek, dyrektor zarządzająca Gemini Holding.

Nowi najemcy w centrach Gemini Holding

Od stycznia do grudnia w trzech centrach odnotowano aż 23 nowe umowy najmu, z których aż 20 przypadło na okres od maja do grudnia, a więc po lockdownie. W sumie nowi najemcy wynajęli ponad 10,3 tys. m kw. powierzchni.

– W 2021 roku wszystkie nasze centra znalazły się na orbicie zainteresowań największych polskich i zagranicznych marek, a także marek, które wybrały nas na swój lokalny lub regionalny debiut – mówi Joanna Zemczak, Head of Lease w Gemini Holding.

– Przykładem są: HalfPrice, który w maju swój pierwszy wówczas sklep na Śląsku uruchomił w Gemini Park Tychy czy Studio Planowania IKEA, które wybrało na swój lokalny debiut Gemini Park Bielsko-Biała. Gemini Park Tychy będzie także pierwszym obiektem w regionie, w którym niebawem pojawi się najnowszy i komfortowy koncept Multikina – wylicza.

W Gemini Park Tychy 2021 rok zaowocował aż 8 umowami najmu, łącznie na blisko 6,2 tys. m kw. Oferta galerii powiększyła się m.in. o Media Expert, wspominamy HalfPrice, New Balance i Smoke Shop. Jednocześnie w nowej części galerii swój sklep już uruchomiła sieć Action, a niebawem nastąpi otwarcie salonu Bel-Pol i Multikina.

Marki ściągnęły także do Gemini Park Tarnów, w którym pojawiło się 5 nowych najemców, którzy w sumie wynajęli blisko 3,1 tys. m kw. Oferta galerii wzbogaciła się o salony marek: HalfPrice, PUMA, Lee Cooper, kaes, Homla. Co ciekawe, wszystkie te brandy to lokalni debiutanci.

Debiutów nie zabrakło także w Gemini Park Bielsko-Biała. Obiekt zakończył 2021 rok z 10 otwarciami o łącznej powierzchni ponad 1 tys. m kw. Wśród nowych najemców można było znaleźć m.in. Studio Planowania IKEA, SFD, Manzini, Canal+ czy AIKO Face&Body Zone.