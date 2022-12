Jakie nastroje konsumentów w grudniu? Jest lepiej, ale...

Wskaźnik optymizmu osiągnął wartość 5 na skali od minus 100 do plus 100 punktów. Nieco lepiej Polacy oceniają swoją jakość życia, mniej obawiają się o stabilność zarobków i utratę pracy.

Wskaźniki dotyczące przewidywanego dalszego wzrostu cen jak również oceny sytuacji gospodarczej w Polsce są niezmiennie na bardzo niskim poziomie.

Radar konsumencki: W grudniu nieco lepsze nastroje konsumenckie

W ramach Radaru konsumenckiego ARC Rynek i Opinia, który realizowany jest raz w miesiącu, pokazywanych jest kilka wskaźników dotyczących nastrojów konsumenckich. Wskaźniki te to różnica między odsetkiem odpowiedzi negatywnych a odsetkiem odpowiedzi pozytywnych w danym temacie.

Pomiary z trzech ostatnich miesięcy pokazują, że Polacy najbardziej negatywnie nastawieni do wszystkich badanych kwestii byli w listopadzie – najmniej optymistycznie patrzyli w przyszłość, najgorzej oceniali swoją jakość życia, sytuację gospodarczą w Polsce. Najbardziej też obawiali się o stabilność zarobków i zatrudnienia.

W grudniu widoczne jest pewne odbicie pozytywne niemal do poziomów z października. Jeden wskaźnik, dotyczący planowanych zakupów, w grudniu był najwyższy na przestrzeni trzech ostatnich miesięcy.

Radar konsumencki – Polacy obawiają się wzrostu cen

W grudniu, w okresie przedświątecznym, zawsze poprawiają się nastroje konsumenckie – to pokazują różne badania realizowane od lat na całym świecie. Nie inaczej jest w tym roku w Polsce – grudniowy entuzjazm i optymizm zakupowy jest związany z chęcią prawdziwego świętowania i obdarowywania się prezentami. Zresztą ten nastrój w istotny sposób wspomagany jest przez działania marketingowe firm. Warto jednak zwrócić uwagę w naszym badaniu na inną kwestię – a dokładnie na brak zmiany w ciągu tych ostatnich trzech miesięcy w kontekście spodziewanej dalszej inflacji. Wygląda na to, że w tym obszarze Polacy zupełnie nie są optymistami i spodziewają się w dalszym ciągu wzrostu cen. To nie jest dobra prognoza – komentuje dr Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia.