Jakie pieczywo kupują klienci Aldi?

16 października świętujemy Światowy Dzień Chleba, jednego z podstawowych produktów codziennej diety, którego historia sięga kilkunastu tysięcy lat. Razowy, pszenny, żytni, płaski placek, tostowy, podpłomyk, pita - to tylko niektóre z jego odmian.

Popularność chleba jest tak duża, że doczekał się swojego święta na całym świecie. O tym, jaki chleb najchętniej kupują polscy klienci ALDI, i jak wzrasta spożycie pieczywa mówi Aleksandra Kohut, kierownik ds. Kategorii ALDI Polska.

Aldi: Sprzedaż pieczywa rośnie

- Sprzedaż pieczywa w sklepach ALDI sukcesywnie rośnie. W 2021 wzrost uplasował się na poziomie ok. 40%, a już w tym roku obserwujemy, że liczba ta może zwiększyć się nawet do ponad 50%. Do najpopularniejszego należy niezmiennie pieczywo pszenne, ale klienci coraz częściej sięgają po bułki i chleby żytnie. Tylko w 2022 r. nasi klienci kupowali ok. 300 tysięcy kg chleba oraz ok. 1 mln 200 sztuk bułek miesięcznie. Największą popularnością cieszy się chleb na maślance, chleb typu włoskiego, chleb żytni oraz kajzerki, bułki pszenne i bułki fitness - mówi Aleksandra Kohut, kierownik ds. Kategorii ALDI Polska.

Jakie pieczywo w ofercie Aldi

W ofercie ALDI znaleźć można 7 rodzajów chleba niepakowanego, 7 pakowanego oraz łącznie 16 rodzajów bułek i bagietek. Sieć współpracuje także z lokalnymi piekarniami, dzięki czemu klienci mogą cieszyć się najwyższą jakością regionalnego pieczywa z tradycjami. W sklepach ALDI znajdują się także bułki i bagietki do samodzielnego odpieku w domu.