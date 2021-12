Jakie prezenty otrzymają pracownicy Biedronki?

E-kody na zakupy

Oprócz wspomnianych rabatów w postaci voucherów przysługujących pracownikom na stanowiskach niemenedżerskich i wybranych współpracownikom, z okazji świąt wszyscy pracownicy sieci Biedronka otrzymają również dodatkowe zasilenie finansowe w postaci specjalnych e-kodów, również do wykorzystania podczas zakupów w sklepach sieci Biedronka. To nowe rozwiązanie, w miejsce pracowniczych kart przedpłaconych, które jest wygodniejsze i łatwiej dostępne dla każdego objętego nim pracownika. Kwota świątecznych rabatów w postaci voucherów wyniesie 67 mln zł, a zasileń e-kodami 37 mln zł. Łączne wsparcie pieniężne dla pracowników od sieci Biedronka przekroczy tym samym 100 mln zł. Vouchery świąteczne będą finansowane spoza Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.



- Święta Bożego Narodzenia są wyjątkowo ważne w polskiej tradycji. To dni, kiedy po całym roku pracy, pragniemy spędzać czas w gronie rodziny i przyjaciół. Jako pracodawca pierwszego wyboru w Polsce, postanowiliśmy dodatkowo docenić naszych pracowników, którzy stoją za sukcesami naszej firmy w mijającym roku. Wierzymy, że pozwoli to naszym koleżankom i kolegom jeszcze bardziej cieszyć się świętami - mówi Jarosław Sobczyk, dyrektor personalny i członek zarządu sieci Biedronka.

Paczki dla dorosłych i dla dzieci

Jak co roku Biedronka przygotowała również paczki świąteczne dla osób zatrudnionych w sieci oraz ich dzieci. Rozda blisko 77 tysięcy paczek dla dorosłych oraz 75 tysięcy dla ich dzieci czyli w sumie ponad 150 tys. sztuk. Zatrudnieni otrzymają walizki kabinowe wypełnione m.in. kompletami ręczników oraz kosmetyczkami i słodyczami. Wzory walizek zostały przygotowane na specjalne zamówienie Biedronki. Paczki dla dzieci pracowników są podzielone na przedziały wiekowe: 0-2 lat, 3-6 lat, 7-10 lat i 11-18 lat. Grupy 3-6 i 7-10 są nowe, co pozwoliło lepiej dostosować prezenty.

Dla dzieci w wieku do dwóch lat sieć Biedronka przygotowała puzzle Baby Puzzle (duże układanki z grubego kartonu), książeczki z serii „Uczę się z Puciem”, wodną kolorowankę ze znaną Świnką Peppą oraz interaktywną zabawkę Odkrywcza Farma. Dzieci w wieku od 3 do 6 lat otrzymają grę Wygibajtus, dzięki której można połączyć naukę z gimnastyką, grę edukacyjną Gotowanie, grę Potwory do szafy, karty Uno Junior, piasek kinetyczny do kreatywnej zabawy a także pakiet słodyczy. Dzieci w wieku od 7 do lat 10 dostaną m.in. plecak oraz nauszne słuchawki, karty do gry UNO wraz ze słodyczami a najstarsi mogą liczyć na plecak, w którym znajdą głośnik bezprzewodowy, ładowarkę USB z 4 różnymi końcówkami oraz pakiet słodyczy.