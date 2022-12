Jakie prezenty w tym roku znajdą się pod polskimi choinkami?

Listopad i grudzień są miesiącami, które przynoszą większe obroty w sklepach internetowych. Właśnie w tym okresie najczęściej szukamy prezentów dla najbliższych, a rosnąca liczba promocji skłania do podejmowania decyzji zakupowych. Jak wynika z badania, które pod koniec listopada przeprowadził Empik wśród klientów swojego sklepu internetowego, tylko 10 proc. ankietowanych zadeklarowało, że kupi prezenty na ostatnią chwilę. Pozostała część respondentów odpowiedziała, że zrobi zakupy do połowy grudnia. Operator płatności Tpay przyjrzał się bliżej tym zakupom, a konkretnie trzem kategoriom: Zdrowie i uroda, AGD/RTV i elektronika, a także Moda i akcesoria.

Kosmetyki najczęściej wybieranym prezentem

Według danych Tpay za listopad oraz pierwszych 11 dni grudnia, spośród trzech wybranych kategorii, największym zainteresowaniem konsumentów cieszyło się Zdrowie i uroda. Sprzedaż tych produktów wzrosła o 25 proc. względem analogicznego okresu ubiegłego roku, natomiast liczba transakcji zwiększyła się o 19 proc. O tym, że nie jest to tylko chwilowa tendencja, świadczą dane z poprzedniego roku. W analizowanym okresie 2021 r. średnia wartość koszyka w kategorii Zdrowie i uroda zwiększyła się o 38 proc. względem 2020 r. natomiast liczba transakcji wzrosła aż 66 proc.

– Rynek internetowej sprzedaży produktów dla zdrowia i urody w ostatnich latach zaliczył bardzo duże wzrosty, stając się jedną z popularniejszych kategorii obok mody czy elektroniki. Ogromną rolę odegrał w tym przypadku czas pandemii, gdy zauważono skokowy wzrost zamówień dla tej kategorii na całym świecie. Okazuje się jednak, że nawet powrót do zakupów stacjonarnych, nie zmienił przyzwyczajeń konsumentów. Oszczędność czasu oraz stale pojawiające się akcje promocyjne sprawiają, że ta kategoria stale się rozwija – mówi Dawid Cichy, Head of sales w Tpay.

Trend ten zauważalny jest także na całym świecie. Według ostatnich danych Statista, globalny rynek e-commerce dla „health and beauty” w 2022 r. osiągnie wartość 264,9 mld dolarów. Analitycy przewidują, że w najbliższych latach branżę czeka dynamiczny rozwój, natomiast w 2027 r. wzrośnie o 70 proc. do 449,6 mld dolarów.

Więcej transakcji w elektronice, duże spadki w modzie i akcesoriach

W analizowanym okresie kategoria AGD/RTV i elektronika uzyskała 16 proc. wzrostu transakcji rdr. Nie przełożyło się to jednak na średnią wartość koszyka, która w porównaniu do analizowanego okresu ubiegłego roku spadła o 3 proc.

Wśród branych pod uwagę kategorii, największe spadki można zaobserwować w Modzie i akcesoriach, gdzie liczba transakcji spadła o 23 proc., a średnia wartość koszyka zmniejszyła się o ponad 8 proc. Porównując dane z poprzednich lat dla tej kategorii, można zauważyć stale zmniejszającą się liczbę transakcji, która w 2021 r. zanotowała ponad 10 proc. spadek względem 2020 r. Z kolei, jeżeli przyjrzymy się średniej wartości koszyka w ubiegłym roku, możemy zauważyć, że była ona prawie 10 proc. wyższa niż rok wcześniej.

Black Friday nie poprawił wyników, ale zmienił kolejność

Tradycyjnie w listopadzie największy internetowy szał zakupowy przypadł w Czarny Piątek. W porównaniu z pozostałymi dniami miesiąca, sprzedaż online w sklepach współpracujących z Tpay wzrosła w Black Friday o 118 proc., natomiast liczba transakcji zwiększyła się o 34 proc. Porównując te dane z ubiegłym rokiem, widać spadek sprzedaży o 26 proc. oraz wzrost liczby transakcji o 34 proc.

Interesujące jest to, że w trakcie Black Friday zmianie uległy preferencje zakupowe Polaków. W tym dniu, spośród wybranych do analizy trzech kategorii, najwięcej transakcji przypadło dla kategorii Moda i akcesoria (wzrost o 193 proc. w porównaniu ze średnią w całym listopadzie), dalej AGD/RTV i elektronika (wzrost o 112 proc.), a na trzecim miejscu znalazło się Zdrowie i uroda (wzrost o 54 proc.). Tak duża dysproporcja między kategoriami może wynikać przede wszystkim ze świadomego podejścia konsumentów do akcji promocyjnych. Polacy wykorzystali Black Friday przede wszystkim do lokalizowania promocji w celu uzupełnienia swojej garderoby, ewentualnie nabycia sprzętu elektronicznego.