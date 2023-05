Jakie produkty Fairtrade kupują Polacy?

Ponad 7,8 mln zł premii Fairtrade z Polski to nasz wkład w budowanie bardziej sprawiedliwego świata – wynika z najnowszego raportu Fundacji „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska.

Organizacja opublikowała raport na temat rynku produktów Fairtrade w Polsce z okazji trwającego do 12 czerwca Miesiąca Fairtrade.

Rynek produktów Fairtrade w Polsce

Dzięki przywołanym wyborom konsumentów z Polski do krajów globalnego Południa trafiły dodatkowe środki w wysokości ponad 7,8 mln zł w ramach Premii Fairtrade. Te fundusze wypłacane certyfikowanym spółdzielniom rolniczym przy sprzedaży plonów są przeznaczane m.in. na poprawę jakości upraw oraz projekty infrastrukturalne.

Zaufanie do znaku oraz do marki

W tym roku na zlecenie Fairtrade International przeprowadzone zostało także badanie dotyczące rozpoznawalności Fairtrade w Polsce. Z danych zgromadzonych przez firmę badawczą GlobeScan wynika, że 53% Polaków rozpoznaje znak FAIRTRADE. Oznacza to wzrost o 7% w stosunku do wyników identycznej analizy, która została przeprowadzona w 2021 roku, i aż 19% w porównaniu do roku 2018.



Tendencja ta ma również przełożenie na postrzeganie marek. Aż 83% rodaków twierdzi bowiem, że obecność znaku Fairtrade pozytywnie wpłynęłaby na ocenę i wybór przez nich produktów danej marki.

Rosnąca rozpoznawalność znaku FAIRTRADE w Polsce to dowód, że nasze działania przynoszą efekt. To także sygnał dla przedsiębiorców, że konsumenci w Polsce są coraz bardziej świadomi i oczekują od firm dążenia do zrównoważonego rozwoju. Oferta certyfikowanych produktów stale się poszerza: tylko w ubiegłym roku przybyło na naszym rynku 39 nowych produktów ze znakiem FAIRTRADE- mówi Michał Bryda-Przybyszewski, menedżer ds. komunikacji w Fundacji „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska.