Jakie zmiany w ustawie o przewadze kontraktowej? Zakaz rabatów retrospektywnych

Od 2017 roku obowiązują przepisy, które pozwalają Prezesowi UOKiK weryfikować wykorzystywanie przewagi kontraktowej. Teraz nowa ustawa rozszerza zakres podmiotowy o organy publiczne, o których mowa w art. 4 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, czyli m.in. o jednostki sektora finansów publicznych i państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Oznacza to, że ustawa obejmuje transakcje również między przedsiębiorcami, a organami publicznymi.

Dalej, nowa ustawa rozszerza definicję produktów rolnych i spożywczych na produkty wymienione w załączniku I do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, np. tytoń, pasze, żywe zwierzęta, nasiona i owoce oleiste, żywe drzewa oraz obejmuje produkty przetworzone z tych produktów, a które przeznaczone są do spożycia.

Dodatkowo nowa ustawa uzupełnia definicję przewagi kontraktowej, wskazując, iż dla oceny dysproporcji w potencjalne ekonomicznym należy brać pod uwagę kryterium obrotowe. Ta zmiana powraca, w pewnym zakresie, do rozwiązania, które zostało uchylone w 2018 roku. Ustawa, odwzorowując Dyrektywę, wskazuje sześć poziomów obrotów rocznych, poczynając od 2 do 350 mln euro. W sytuacji gdy podmiot wchodzi w skład grupy kapitałowej, należy uwzględnić obrót całej takiej grupy. Warto jednak nadmienić, że Prezes UOKiK w swoich ostatnich decyzjach dla oceny przewagi kontraktowej posiłkował się właśnie progami Dyrektywy. Z drugiej strony kwestia ta nie była do końca jasna gdy, jak się wydaje, oceniając obrót np. dostawcy weryfikował w ostatnio wydanej decyzji jedynie jednostkowe dane finansowe, nie patrząc na grupę kapitałową, do której dany dostawca należy.

Ustawa wprowadza katalog szesnastu praktyk, dzieląc je na dziesięć praktyk bezwzględnie zakazanych (tzw. praktyki czarne) oraz sześć praktyk, które mogą być stosowane pod warunkiem spełnienia odpowiednich okoliczności wskazanych w Ustawie (tzw. praktyki szare). Katalog praktyk nadal pozostaje katalogiem otwartym. Z praktycznego punktu widzenia niezwykle istotne jest dodanie, z inicjatywy Prezesa UOKiK, zakazu stosowania rabatów retrospektywnych standardowo stosowanych w branży. Nie każde jednak nałożenie rabatu retro będzie wiązało się z naruszeniem ustawy. Patrząc chociażby na wnioski płynące z raportu Prezesa UOKiK dotyczącego rabatów, Prezes UOKiK nie powinien kwestionować rabatu retro, m.in. wtedy gdy wynika on z zawartej umowy, gdzie zostały dokładnie określone warunki rabatowania oraz jego mechanizm, tak aby dostawca mógł wyliczyć rabat (można wskazać mechanizm rozliczania, a nie konkretną kwotę), a wszelkie zmiany w rabacie wynikają z nadzwyczajnych i obiektywnych okoliczności. Kwestia ta z pewnością będzie nadal przedmiotem sporu z Prezesem UOKiK.