Jakub Kuroń ambasadorem kolejnego programu Fundacji Biedronki

Jakub Kuroń, znany i ceniony kucharz, wspiera Koła Gospodyń merytorycznie, udziela porad i wskazówek kulinarnych.

Dzięki Fundacji Biedronki zaprosimy do stołu osoby starsze i samotne. Będziemy wspólnie dzielić się przepisami, lokalnymi obyczajami i barwnymi historiami. Ale przede wszystkim będziemy robić to, co integruje rodzinę, społeczeństwo – gotować, jeść i śmiać się - mówi Jakub Kuroń, ambasador programu „Danie Wspólnych Chwil"

W pilotażowej edycji programu „Danie Wspólnych Chwil” bierze udział 90 Kół Gospodyń Wiejskich z każdego województwa w kraju. To one organizują spotkania dla seniorów przy wspólnym posiłku, zachęcając ich do wyjścia z domu i umacniając relacje społeczne. Koszt zakupy produktów potrzebnych do przygotowania dań pokrywa Fundacja Biedronki. Etap pilotażowy programu potrwa do stycznia 2023 roku, ale wiadomo, że projekt będzie kontynuowany w kolejnych latach.

W czasie pierwszych dwóch miesięcy działania programu Koła Gospodyń Wiejskich zorganizowały 169 spotkań przy wspólnym stole. Średnio w każdym spotkaniu bierze udział 26 seniorów oraz 8 reprezentantów Koła. Miesięcznie Koła docierają średnio do ponad 2,2 tysiąca seniorów. Dodatkowo Koła miały możliwość zorganizowania spotkań świątecznych – w sumie zaplanowano ich 90.