Janusz Chabior i Jan Frycz w kampanii OLX dekonspirują internetowych oszustów

fot. materiały prasowe

W internecie nie bądź głupi - przestrzegają Janusz Chabior i Jan Frycz w nowej kampanii serwisu ogłoszeniowego OLX.

Film, którego premiera zbiegła się z Dniem Bezpiecznego Internetu (11 lutego), to przestroga nie tylko dla użytkowników serwisu ogłoszeniowego. Można być - jak bohater pierwszego odcinka - kardiochirurgiem, przeprowadzać skomplikowane operacje na otwartym sercu i ratować życie, a mimo to dać się nabrać na "patent" z płatnością za przesyłkę. Złodzieje wykorzystują nie tylko naszą niewiedzę, ale często fakt, że jesteśmy zabiegani i pochłonięci innymi ważnymi dla nas sprawami. - Z tej perspektywy, nawet najmądrzejsza osoba może dać się oszukać internetowym naciągaczom - mówi Marcin Sienkowski, head of marketing OLX. - Ze statystyk i naszych obserwacji wynika, że kradzieży pieniędzy czy danych może doświadczyć każdy. Niezależnie od płci, wieku, wykształcenia. Ważniejsze, by się przed tym ustrzec. Wierzymy, że pokazanie takich sytuacji, z wyrazistą grą i humorem Janusza Chabiora i Jana Frycza, zadziała jak lustro. Przejrzymy się w nim, ale wyciągniemy naukę, która ustrzeże nas przed niemiłymi konsekwencjami internetowych kradzieży - podkreśla.

W kampanii zdemaskowano najczęstsze oszustwa, takie jak płatność z góry za nieistniejący przedmiot czy za przesyłkę, kradzież danych, wyciąganie zaliczek przy wynajmie mieszkania. - Jako jedna z niewielu marek, OLX odważnie i po raz kolejny zaczyna porządki od siebie - wyjaśnia pomysł Radosław Smorga, business director 180heartbeats + Jung v Matt. - Pierwsza kampania "A co gdyby?" odbiła się pozytywnym echem nie tylko w serwisie, ale w całym polskim Internecie. Naturalnym więc było, by edukować użytkowników sieci w nowym obszarze. Seria spotów, które będą pojawiać się w sieci to historie "ofiar", które odgrywa Jan Frycz. Istotę problemu uświadamia im narrator - Janusz Chabior. Zależało nam, by w tych historiach wybrzmiało, że na błędach swoich i innych można się uczyć. Ważne, by nie dać się nabrać "złodziejskim szelmom" kolejny raz - dodaje.

Kampanię przygotowała agencja 180heartbeats + Jung v Matt. Spoty wyprodukował dom produkcyjny F25.