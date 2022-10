Janusz Kowalski za repolonizacją handlu

- Polska Żabka, polski Lidl, polska Biedronka. Jestem za repolonizacją – stwierdził gość Roberta Mazurka.

- Dzisiaj jednym z największych problemów, jeśli chodzi np. o rolników indywidualnych, którzy produkują różne przetwory, produkty i nie mogą tego sprzedać polskim sieciom, jest oczywiście dostęp do rynku detalicznego. Więc Żabka byłaby dobrym pomysłem na to, żeby z przemysłu rolno-spożywczego polskie produkty trafiały nie do pośredników zagranicznych tylko bezpośrednio do polskich producentów - dodał Kowalski.

Więcej na: www.rmf24.fm