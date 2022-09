Janusz Marketingu - nowy pomysł Janusza Palikota

Janusz Palikot, twórca największych marek na polskim rynku alkoholowym, w tym marki BUH, wycenianej na 34,2 mln zł, zamierza tworzyć kolejne, tym razem na masową skalę. W swoim projekcie “Janusz Marketingu” zaprasza do współpracy przedsiębiorców i managerów, zamierza podzielić się z nimi biznesowym know-how.

– Polacy nie mają sobie równych, jeśli chodzi o kreatywność – mówi Janusz Palikot. – Wciąż na rynku mamy ogromny, niewykorzystany potencjał, który chciałbym pobudzić poprzez pokazanie, jak zbudowaliśmy takie marki, jak Wyjebongo, piwo BUH czy wódka wyBUHowa. Robię to razem z moimi wieloletnimi partnerami biznesowymi, strategami i menedżerami marketingu, którzy zjedli zęby na tworzeniu produktów, jakie kochają konsumenci – tłumaczy.

Marki stworzone przez Janusza Palikota to m.in. Wódka Żołądkowa Gorzka De Lux, Dorato, Cin&Cin czy Fresco. Jednym z najnowszych sukcesów rynkowych jest Wyjebongo, marka o wartości szacowanej przez Grant Thornton na 17,2 mln zł.

W ramach projektu zostanie też uruchomiona Destylarnia Biznesu. Członkowie społeczności będą mogli zdobytą wiedzę wykorzystać przy nowych inicjatywach biznesowych, a następnie skonfrontować te inicjatywy z pozostałymi przedsiębiorcami. W ten sposób jeszcze przed fazą sprawdzania ich na rynku uzyskają wartościowe uwagi, które wzmocnią ich pozycję i ułatwią dotarcie do klientów. Najwyżej oceniane prezentacje trafią do Janusza Palikota oraz współpracujących z nim menedżerów, którzy nadadzą im potencjał wielomilionowej marki.

Janusz Palikot, Kuba Wojewódzki czy Tomasz Czechowski to nie tylko wspólnicy biznesowi, ale także pomysłodawcy wielu skutecznych i nagradzanych kampanii komunikacyjnych. Również oni będą się udzielać w projekcie “Janusz Marketingu”. Butelka wódki wystrzelona w kosmos, Iggy Pop, legenda muzycznego świata, w reklamie produktów, czy wyróżniona przez branżę akcja komunikacyjna CSR #NieWstydzSie to tylko kilka przykładów realizacji ich pomysłów. Ich wspólną cechą jest to, jak oddziałują na uczucia klientów.