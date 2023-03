Janusz Palikot chce odkupić Browar Leżajsk. Nie tylko on...

Janusz Palikot składa ofertę odkupu browaru w Leżajsku od Grupy Żywiec, pod warunkiem pozostawienia linii produkcyjnych i marki piwa Leżajsk. Proponuje także, by gmina Leżajsk dołączyła do grupy udziałowców w nowym projekcie, w celu zapewnienia kontroli nad przyszłym rozwojem browaru. Manufaktura Piwa Wódki i Wina — jeśli dojdzie do przejęcia — uzyska możliwość zaspokojenia szybko rosnących potrzeb rynku na alkohole produkowane dzisiaj tylko w Browarze Tenczynek.

Janusz Palikot: Zwróciliśmy się do władz Leżajska z propozycją współdziałania na rzecz odkupienia browaru

- Szybko rosnący rynek naszych konsumentów zderza się z ograniczeniami w zakresie wielkości produkcji, jakie mamy w browarze Tenczynek. Włączenie zakładu o skali produkcyjnej Leżajska pozwoliłoby nam skokowo zwiększyć swoje udziały rynkowe. Klienci czekają na nasze produkty. Według dostępnych danych, marka Leżajsk to tylko ok. 80.000 hekto produkcji rocznie, w browarze mogącym uwarzyć 1,4 mln hekto. To pokazuje, że nawet pozostawienie marki Leżajsk w dyspozycji nowego inwestora, będzie wymagało posiadania silnego portfolio własnych marek lub pomysłów na nowe marki, by utrzymać browar. Mamy jedno i drugie w swoim posiadaniu. Zwróciliśmy się do władz Leżajska z propozycją współdziałania na rzecz odkupienia browaru przez Manufakturę Piwa Wina i Wódki. Przypominam, że Żywiec wykluczył publicznie możliwość utrzymania możliwości warzenia piwa, po zmianie właściciela. Chce także zatrzymać markę, do czego zdaje się nie ma prawa. Zaproponowaliśmy Leżajskowi dołączenie do grona udziałowców, by zabezpieczyć interesy lokalnej społeczności w nowym projekcie. Podkreślam, że nie chodzi o pieniądze, bo je pozyskamy na taki projekt. Warto odnotować fakt, że Żywiec schodzi z Giełdy, my chcemy na Giełdę wejść, choć nie jest to łatwe, zważywszy na ciągle rozbudowywane oczekiwania wobec spółki ze strony regulatorów rynku. Ale środki na akwizycję Leżajska są w naszym zasięgu - powiedział Janusz Palikot, prezes Zarządu Manufaktury Piwa Wódki i Wina SA.

Browar Leżajsk w obecnym kształcie działa od 1978 roku. Jest spadkobiercą długiej tradycji, bo pierwsze wzmianki o warzeniu piwa w Leżajsku sięgają 1525 roku. Od 2004 r. Leżajsk należy do Grupy Żywiec. Browar jest ważnym pracodawcą i elementem łańcucha wartości dla wielu regionalnych firm. 7 lutego br. Grupa Żywiec poinformowała o „reorganizacji swojej produkcji w Polsce”. Owa reorganizacja oznacza likwidację browaru w Leżajsku do 30 czerwca br. Grupa Żywiec zamierza rozwijać cztery inne swoje browary - w Żywcu, Elblągu, Warce i Namysłowie. „Marka Leżajsk pozostanie w portfolio firmy, a jej produkcja będzie kontynuowana w innych browarach” – podała Grupa Żywiec.

Browar Leżajsk trafi do Palikota lub KGS

Według informacji „Rzeczpospolitej”, w grę o leżajski browar może włączyć się Skarb Państwa i kontrolowana przez MAP Krajowa Grupa Spożywcza.

Ponad 100 pracowników Browaru Leżajsk

Browar Leżajsk zatrudnia 103 osoby. W 2021 uwarzył około 800 tysięcy hl piwa.

W 2022 roku Grupa Kapitałowa Żywiec osiągnęła 3 861 mln zł przychodów (2021: 3 467 mln).

Skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 179 mln (2021: 439 mln). Spółka osiągnęła 110,7 mln zł zysku netto. (2021: 402 mln zł- kwota ta obejmuje 237,7 mln jednorazowej akcyzy z tytułu zwrotu piwa smakowego w 2021 roku.).