Jarosław Gowin na FRSiH: Przemysł spożywczy i handel przechodzą transformację cyfrową

Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii, jest gościem XIII Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Fot. PTWP

Pandemia przyspieszyła tempo zmian w stylu życia ludzi na całym świecie. Zakupy przez Internet zyskały na popularności. To wymusza zmiany w tych branżach, gdzie dotychczas dominował handel stacjonarny. Również robotyzacja procesów wytwórczych jest dla przedsiębiorstw już nie tylko nowinką, jest coraz częściej koniecznością. Te zmiany wymagają od firm inwestycji w cyfrowy rozwój i technologiczną modernizację, aby zachować konkurencyjność. Ta niezbędna zmiana technologiczna musi znaleźć wsparcie ze strony rządu, nie pomijając przy tym małych i średnich przedsiębiorstw – mówił Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii, podczas wystąpienia na otwarciu XIII Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

Jak mówił Jarosław Gowin, rząd w szczególny sposób chce objąć wsparciem drobny handel, prowadzony na bazarach i targowiskach.

- W projekcie ustawy skierowanej do Sejmu przewidujemy m.in. zwolnienie ze składek i postojowe dla przedsiębiorców handlujących na targowiskach. Proponujemy także zawieszenie na rok opłaty targowej, która w obecnym czasie stanowi poważne obciążenie dla mikro i małych przedsiębiorców – mówił Wicepremier.

- Wiemy także, że to bardzo trudny czas dla branży handlowej. Jesteśmy i będziemy z Państwem w stałym kontakcie. Nasze rozmowy dotyczą głównie ograniczeń w działalności w dobie pandemii, dotyczą limitu osób w sklepach, czy godzin dla seniorów. Powraca też kwestia zakazu handlu w niedziele i jego ewentualnego złagodzenia. To są trudne kwestie, ale zapewniam, że będziemy dążyć do tego, by wspólnie znaleźć rozwiązanie. Zapewniam też, że zamierzamy konsekwentnie stymulować i odbudowywać konsumpcję wewnętrzną – dodał.

Jarosław Gowin wymieniał formy wsparcia dla przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej i handlowej, zarówno te już realizowane, jak i planowane.

- Nasze ministerstwo, wraz z ministerstwem finansów, pracuje nad optymalnymi rozwiązaniami. Po sukcesie ulgi na B+R, która uwolniła apetyt polskich firm na innowacje, planujemy wprowadzenie ulgi na robotyzację – mówił.

- Przygotowywany jest pakiet proinwestycyjny, który będzie zachęcał do inwestycji także w okresie wychodzenia z recesji po pandemii, kiedy nastroje są mniej optymistyczne. Procedowane są zmiany dotyczące Specjalnych Stref Ekonomicznych i programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej, w ramach których realizujemy m.in. uproszczone kryteria dostępu do programu dla małych i średnich przedsiębiorstw – dodał.

Wśród innych form wsparcia, które wymienił Wicepremier, znajdują się: program „Przenieś swoją firmę do Internetu – zarabiaj na e-handlu”, skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, posiadających sklepy stacjonarne, czy wsparcie w działaniach promocyjnych za granicą w ramach programu „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych” w oparciu o polskie marki produktowe Marka Polskiej Gospodarki Go to Brand.

- Nadal organizowane też będą misje przyjazdowe dla zagranicznych kontrahentów z rynków perspektywicznych: przedsiębiorców, handlowców i dystrybutorów, hurtowników reprezentujących działy zakupów, a także dla zagranicznych dziennikarzy – zapewnił Jarosław Gowin.

We wtorek 3 listopada ruszył XIII Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Ze względu na wymogi związane z aktualną sytuacją epidemiczną w Warszawie przybiera formułę internetową i odbędzie się bez udziału publiczności. Przebieg wszystkich debat, dzięki realizacji przez studio telewizyjne, wszyscy zainteresowani będą mogli śledzić w ramach internetowych transmisji, m.in. w portalach: portalspozywczy.pl, dlahandlu.pl, horecatrends.pl i na stronie frsih.pl (po wcześniejszej rejestracji).