Jarosław Gowin: Przemysł spożywczy i handel przechodzą transformację cyfrową

Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii, jest gościem XIII Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Fot. PTWP

Pandemia przyspieszyła tempo zmian w stylu życia ludzi na całym świecie. Zakupy przez Internet zyskały na popularności. To wymusza zmiany w tych branżach, gdzie dotychczas dominował handel stacjonarny. Również robotyzacja procesów wytwórczych jest dla przedsiębiorstw już nie tylko nowinką, jest coraz częściej koniecznością. Te zmiany wymagają od firm inwestycji w cyfrowy rozwój i technologiczną modernizację, aby zachować konkurencyjność. Ta niezbędna zmiana technologiczna musi znaleźć wsparcie ze strony rządu, nie pomijając przy tym małych i średnich przedsiębiorstw – mówił Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii, podczas wystąpienia na otwarciu Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

Jak mówił Jarosław Gowin, rząd w szczególny sposób chce objąć wsparciem drobny handel, prowadzony na bazarach i targowiskach.

- W projekcie ustawy skierowanej do Sejmu przewidujemy m.in. zwolnienie ze składek i postojowe dla przedsiębiorców handlujących na targowiskach. Proponujemy także zawieszenie na rok opłaty targowej, która w obecnym czasie stanowi poważne obciążenie dla mikro i małych przedsiębiorców – mówił Wicepremier.

- Wiemy także, że to bardzo trudny czas dla branży handlowej. Jesteśmy i będziemy z Państwem w stałym kontakcie. Nasze rozmowy dotyczą głównie ograniczeń w działalności w dobie pandemii, dotyczą limitu osób w sklepach, czy godzin dla seniorów. Powraca też kwestia zakazu handlu w niedziele i jego ewentualnego złagodzenia. To są trudne kwestie, ale zapewniam, że będziemy dążyć do tego, by wspólnie znaleźć rozwiązanie. Zapewniam też, że zamierzamy konsekwentnie stymulować i odbudowywać konsumpcję wewnętrzną – dodał.

Jarosław Gowin wymieniał formy wsparcia dla przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej i handlowej, zarówno te już realizowane, jak i planowane.

- Nasze ministerstwo, wraz z ministerstwem finansów, pracuje nad optymalnymi rozwiązaniami. Po sukcesie ulgi na B+R, która uwolniła apetyt polskich firm na innowacje, planujemy wprowadzenie ulgi na robotyzację – mówił.

- Przygotowywany jest pakiet proinwestycyjny, który będzie zachęcał do inwestycji także w okresie wychodzenia z recesji po pandemii, kiedy nastroje są mniej optymistyczne. Procedowane są zmiany dotyczące Specjalnych Stref Ekonomicznych i programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej, w ramach których realizujemy m.in. uproszczone kryteria dostępu do programu dla małych i średnich przedsiębiorstw – dodał.

Wśród innych form wsparcia, które wymienił Wicepremier, znajdują się: program „Przenieś swoją firmę do Internetu – zarabiaj na e-handlu”, skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, posiadających sklepy stacjonarne, czy wsparcie w działaniach promocyjnych za granicą w ramach programu „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych” w oparciu o polskie marki produktowe Marka Polskiej Gospodarki Go to Brand.

- Nadal organizowane też będą misje przyjazdowe dla zagranicznych kontrahentów z rynków perspektywicznych: przedsiębiorców, handlowców i dystrybutorów, hurtowników reprezentujących działy zakupów, a także dla zagranicznych dziennikarzy – zapewnił Jarosław Gowin.

We wtorek 3 listopada ruszyło Internetowe Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Ze względu na wymogi związane z aktualną sytuacją epidemiczną w Warszawie przybiera formułę internetową i odbędzie się bez udziału publiczności. Przebieg wszystkich debat, dzięki realizacji przez studio telewizyjne, wszyscy zainteresowani będą mogli śledzić w ramach internetowych transmisji, m.in. w portalach: portalspozywczy.pl, dlahandlu.pl, horecatrends.pl i na stronie frsih.pl (po wcześniejszej rejestracji).

Poniżej pełne wystąpienie Jarosława Gowina, Wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii

Szanowni Państwo, drodzy uczestnicy Forum Rynku i Handlu, drodzy przedstawiciele branż

Powiedzieć, że sektor spożywczy jest jednym z najważniejszych i najmocniejszych sektorów naszej gospodarki to nic nie powiedzieć. Proszę pozwolić, że na początku podsumuję sprawy być może oczywiste. Ale to jest chwila by wszystkim wam podziękować i wyrazić moje wielkie uznanie. Wasz sektor jest synonimem tego, co najlepsze. Na waszym sukcesem stoją: ciężka praca, talent, wiedza i przedsiębiorczość, wieloletnia tradycja, produkty wysokiej jakości, konkurencyjne koszty produkcji i pracy, wykwalifikowana kadra, duży potencjał w dziedzinie B+R oraz solidna baza edukacyjna.

Nic zatem dziwnego, że Polska to jeden z największych producentów żywności w Europie. Udział rodzimych producentów spożywczych w unijnym sektorze spożywczym to aż 9 proc. Zapewniacie zatrudnienie niemal 400 tys. osób.

Eksport produktów rolno- spożywczych to jeden z kół zamachowych polskiej gospodarki. W 2019 r. po raz pierwszy przekroczył barierę 30 mld euro. W czasach pandemii to jedna z tych branż, które nadal bardzo dobrze radzą sobie w eksporcie. Po 8 miesiącach bieżącego roku eksport wyniósł prawie 22 mld euro notując wzrost o 6 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Dla porównania, w tym samym czasie polski eksport ogółu towarów spadł o ponad 5 proc.

Oczywiście stoją przed Państwem nowe wyzwania, niełatwe próby ale zarazem i nowe szanse. Np. pandemia przyspieszyła tempo zmian w stylu życia ludzi na całym świecie, zmienia sposób, w jaki pracujemy, komunikujemy się, uczymy. Zakupy przez Internet zyskały na popularności również w gronie starszych konsumentów. To wymusza zmiany w tych branżach, gdzie dotychczas dominował handel stacjonarny. Jeszcze niedawno dostawy zakupów spożywczych do domu były postrzegane jako wygoda czy nawet luksus. Teraz jest to nasza codzienność. Od wybuchu pandemii 63 proc. konsumentów chętnie kupuje produkty spożywcze on-line. Dlatego zapraszam do skorzystania z rządowego projektu „Przenieś swoją firmę do Internetu – zarabiaj na e-handlu”, projektu skierowanego do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, posiadających sklepy stacjonarne. Partnerami są najwięksi polscy operatorzy sprzedaży on-line.

Te zmiany wymagają od firm inwestycji w cyfrowy rozwój i technologiczna modernizację, aby zachować konkurencyjność i dostosować się do nowych warunków, także zapewnić najwyższe standardy bezpieczeństwa sanitarnego. Na tym jednak nie koniec, również robotyzacja procesów wytwórczych jest dla przedsiębiorstw już nie tylko nowinką, jest coraz częściej koniecznością. Doskonale rozumiem, że ta niezbędna zmiana technologiczna musi znaleźć wsparcie ze strony rządu, nie pomijając przy tym małych i średnich przedsiębiorstw. Nasze ministerstwo, wraz z ministerstwem finansów, pracuje nad optymalnymi rozwiązaniami. Po sukcesie ulgi na B+R, która uwolniła apetyt polskich firm na innowacje, planujemy wprowadzenie ulgi na robotyzację.

Wiemy także, że to bardzo trudny czas dla branży handlowej. Jesteśmy i będziemy z Państwem w stałym kontakcie. Nasze rozmowy dotyczą głównie ograniczeń w działalności w dobie pandemii, dotyczą limitu osób w sklepach, czy godzin dla seniorów. Powraca też kwestia zakazu handlu w niedziele i jego ewentualnego złagodzenia. To są trudne kwestie, ale zapewniam, że będziemy dążyć do tego, by wspólnie znaleźć rozwiązanie. Zapewniam też, że zamierzamy konsekwentnie stymulować i odbudowywać konsumpcję wewnętrzną.

Staramy się, by obostrzenia przeciwepidemiczne były jak najmniej dotkliwe dla przedsiębiorców, jednocześnie oferując firmom wsparcie rządowe. W szczególny sposób chcielibyśmy objąć wsparciem drobny handel, ten prowadzony na bazarach i targowiskach, z których sam chętnie korzystam. W projekcie ustawy skierowanej do Sejmu przewidujemy m.in. zwolnienie ze składek i postojowe dla przedsiębiorców handlujących na targowiskach. Proponujemy także zawieszenie na rok opłaty targowej, która w obecnym czasie stanowi poważne obciążenie dla mikro i małych przedsiębiorców.

Kolejny punkt to eksport, który jest jednym z priorytetów rządu, a firmy mogą liczyć w tym zakresie na wszechstronne wsparcie. Instytucje, które zgrupowane są w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju wspierają przedsiębiorców na wszystkich etapach ekspansji zagranicznej, szczególnie wspomnieć należy o Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Nadal zapewniamy też wsparcie w działaniach promocyjnych za granicą w ramach programu „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych” w oparciu o polskie marki produktowe Marka Polskiej Gospodarki Go to Brand oraz zapewniamy organizację narodowych stoisk informacyjno-promocyjnych na kluczowych wydarzeniach branżowych wspierających całą branżę polskich specjalności żywnościowych. W razie konieczności, działania te przeniesiemy do przestrzeni on-line. Nadal organizowane też będą misje przyjazdowe dla zagranicznych kontrahentów z rynków perspektywicznych: przedsiębiorców, handlowców i dystrybutorów, hurtowników reprezentujących działy zakupów, a także dla zagranicznych dziennikarzy.

W ramach wsparcia branży Polskich Specjalności Żywnościowych także indywidualni przedsiębiorcy mogą otrzymać szerokie wsparcie na promocje ich wyrobów na rynkach zagranicznych w ramach projektu Go to Brand. Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie na udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych bądź konferencjach zagranicznych, na pokrycie kosztów pozyskania certyfikatów wyrobów eksportowych. Istnieje także możliwość sfinansowania konsultanta, który doradzi, jak wypromować firmę za granicą. Dofinansowanie mogą otrzymać polskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Ostatni element wsparcia dla branży – inwestycje. Przygotowywany jest pakiet proinwestycyjny, który będzie zachęcał do inwestycji także w okresie wychodzenia z recesji po pandemii, kiedy nastroje są mniej optymistyczne. Procedowane są zmiany dotyczące Specjalnych Stref Ekonomicznych i programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej, w ramach których realizujemy m.in. uproszczone kryteria dostępu do programu dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Szanowni Państwo, zapewniam, i nie są to tylko grzecznościowe formułki, że jako minister liczę na stały, rzetelny i owocny dialog z waszymi branżami. Ministerstwo i minister są po to by wsłuchiwać się w wasze potrzeby i realizować wasze postulaty w miarę możliwości naszego państwa.

Jeszcze raz dziękuję wszystkim za ciężką pracę, niezwykłą przedsiębiorczość i wasze biznesowe sukcesy, które przyczyniają się do tego, co nazywamy dobrem nas wszystkich