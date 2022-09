JBB Bałdyga serwuje rodzicom i dzieciom „Smaczne inspiracje do szkoły”

Kolejny bezpłatny ebook od marki JBB Bałdyga zachęca do tworzenia smacznych, zdrowych, ale też atrakcyjnych wizualnie śniadań. Takich, którym nie oprze się nawet największy niejadek. „Początek roku szkolnego już za nami. Jeśli przygotowujecie więc wyprawki do szkoły, koniecznie nie zapomnijcie o posiłkach dla swoich dzieci!” – apeluje JBB w mediach społecznościowych i przychodzi z pomocą w postaci ebooka.



Fani marki znajdą w nim przepisy na te proste, ale też nieco bardziej skomplikowane śniadania, które idealnie sprawdzą się podczas pobytów dzieci w szkołach. Są zdrowe, smaczne i dobrze zbilansowane.

– Zachęceni sukcesem w postaci setek pobrań ebooka grillowego, teraz przeszła czas na ebooka śniadaniowego. Jako marka odpowiedzialna społecznie, dbająca o jakość jedzenia i chcąca, by Polacy jedli nie tylko smacznie, ale i zdrowo, inspirujemy ich, by tworzyli idealne śniadania dla swoich dzieci – tłumaczy Andrzej Kowalski, dyrektor sprzedaży i marketingu w JBB.



Przepisy z „Smaczne inspiracje do szkoły. ABC dobrego smaku” JBB prezentować będzie w swoich mediach społecznościowych, ale już teraz można pobrać go w całości na stronie internetowej marki: https://jbb.pl/witaj-szkolo/