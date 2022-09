JBB Bałdyga wchodzi w świat gamingu

JBB stawia na różne kanały komunikacji, w tym również te niestandardowe i skierowane do młodszych odbiorców. Efektem jest m.in. turnieju JBB Bałdyga CUP feat. Fall Guys w ramach współpracy z gamingowa agencją kreatywną beLoud. Zajmuje się ona realizacją kampanii marketingowych połączonych z turniejami dla graczy amatorskich oraz półprofesjonalnych we wszystkich kompetytywnych tytułach gamingowych: Fortnite, League of Legends, Rocket League, Counter-Strike, Valorant, Brawl Stars, Fall Guys, Starcraft 2, Roblox, World o Tanks oraz Szachy.

Na platformie znajduje się ponad 50 000 aktywnych zawodników biorących udział w turniejach, a łączna widownia generuje na jednym evencie milionowe wyświetlenia w grupie docelowej.

W ramach współpracy JBB Bałdyga będzie sponsorem weekendowego turnieju online w grę Fall Guys, a na kanałach w mediach społecznościowych beLaoud pojawiają się treści promujące markę oraz parówki Polanki.

JBB Bałdyga/turniej gameingowy

– Start współpracy związany jest z rynkową ekspansją oraz rebrendingiem naszych parówek Polanek – idealnego produktu na szybką i smaczną przekąskę dla pasjonatów gamingu. Dzięki wysokiej zawartości białka Polanki dostarczają energii, która jest konieczna do rozgrywania zwycięskich meczów turniejów – mówi Andrzej Kowalski, dyrektor sprzedaży i marketingu JBB. Dodaje, że marka chętnie otwiera się na nowe grupy konsumentów, a sektor gamingowy jest bardzo perspektywiczny.

Współpraca z beLoud, to kolejny przykład nowoczesnej komunikacji marki JBB Bałdyga. - Stale budujemy swoją obecność w życiu konsumentów, jednocześnie skutecznie poszerzamy grono osób, do których kierujemy kolejne grupy produktowe – podsumowuje Andrzej Kowalski.

Polanki to silna i wyróżniająca się wśród brandów parówkowych marka. Teraz do Polanek klasycznych, dołączają Polanki z szynki. Próżno szukać w nich glutenu, fosforanów i glutaminianu monosodowego, a dodatkowo zawierają aż 95% mięsa z szynki najwyższej jakości. Stanowią doskonałą propozycję na pyszne i pożywne śniadanie w towarzystwie ketchupu, musztardy lub chrzanu i pomidorków koktajlowych wraz ze świeżym i chrupiącym pieczywem.