Jean-François Dohogne wiceprezesem Carrefour Polska

Jean-François Dohogne, który na początku lutego br. wszedł do zarządu Carrefour Polska, został wiceprezesem zarządu spółki.

Przypomnijmy, w lutym Marek Lipka, Michał Sacha oraz Jean-François Dohogne z dniem 5 lutego 2020 r. powiększyli grono członków zarządu Carrefour Polska.

Nowym dyrektorem finansowym, nieruchomości i ekspansji w randze członka zarządu został Jean-François Dohogne. Zastąpił on na tym stanowisku Jadwigę Zientarę, która pozostała wiceprezesem zarządu Carrefour Polska do 31 marca br. Jadwiga Zientara objęła funkcję dyrektora finansowego, bezpieczeństwa IT i usług finansowych w Carrefour Rumunia.