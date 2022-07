Jeden z oddziałów Lidla testuje pracę zdalną

- Podczas pandemii koronawirusa wspólnie wykazaliśmy, że nasi pracownicy osiągają wyjątkową wydajność niezależnie od miejsca swojej pracy. Codzienne życie zawodowe można znacznie lepiej połączyć z życiem rodzinnym. Długie dojazdy do pracy i podróże samochodem należą do przeszłości. Jeśli praca mobilna jest wykonywana prawidłowo, wszyscy odnoszą korzyści - mówi Stefan Andexer, dyrektor ds. zasobów ludzkich w Lidlu.



Jednocześnie Lidl Szwajcaria podkreśla, że osobisty kontakt i wymiana to nadal ważny element udanej współpracy.