Jeronimo Martins wejdzie do Rumunii w ciągu 2-3 lat

Prezes Jeronimo Martisn Pedro Soares do Santos wskazał, że ekspansja zagraniczna Grupy obejmie Rumunię. Zaznaczył jednak, że nie może obiecać, że stanie się to w 2020 roku, ale będzie to nieodległa perspektywa (2-3 lat).

Rumuński rynek jest perspektywiczny. Handel tradycyjny stanowi tam 45 proc. sprzedaży detalicznej, a penetracja jest bardzo mała.