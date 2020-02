Jeronimo Martins: Wejdziemy do Rumunii. Nie mogę obiecać, że w 2020

fot. Jeronimo Martins

Prezes Jeronimo Martins Pedro Soares do Santos wskazał, że ekspansja zagraniczna Grupy obejmie Rumunię. Zaznaczył jednak, że nie może obiecać, że stanie się to w 2020 roku, ale będzie to nieodległa perspektywa (2-3 lat).

Firma zamierza kupić na tym rynku działającą sieć detaliczną i ją rozwijać. Póki co nie wiadomo pod jakim brandem będzie rozwijany biznes w Rumunii. Dla Grupy ważne jest, aby była to nazwa, która będzie dobrze przyjęta przez tamtejszych konsumentów. Ostateczną decyzję podejmie spółka w Polsce w oparciu o badania konsumenckie w Rumunii. To polski zespół będzie odpowiadał za rozwój sieci na rynku rumuńskim.

Rumuński rynek jest perspektywiczny. Handel tradycyjny stanowi tam 45 proc. sprzedaży detalicznej, a penetracja rynku jest bardzo mała. Grupa Jeronimo Martins od wielu lat przymierzała się do tej inwestycji. Teraz jest bardzo blisko faktycznego wejścia na rynek.