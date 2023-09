Jesień na rynku alkoholi. Co kupują konsumenci, co czeka branżę?

- Dobiega końca sezon letni, w którym, tradycyjnie, królowały napoje niosące za sobą przede wszystkim orzeźwienie - piwo, wina musujące czy kolorowe, lekkie koktajle alkoholowe. Najchętniej spożywaliśmy je w większym gronie, na świeżym powietrzu, podczas biesiadowania w restauracyjnych ogródkach, wspólnego grillowania czy imprez plenerowych. W okresie jesienno-zimowym alkohol “przejmuje” trochę inne funkcje. Zamiast orzeźwienia ma on raczej rozgrzewać. W tym czasie rośnie więc, naturalnie, zainteresowani konsumentów mocnymi alkoholami - mówi Jakub Gromek, dyrektor generalny Mazurskiej Manufaktury S.A., producenta rzemieślniczych alkoholi mocnych, który ocenia trendy i wyzwania dla rynku alkoholi mocnych w najbliższym sezonie.

Sytuacja na rynku alkoholi mocnych

Jak rysuje się aktualny obraz rynku alkoholi mocnych w Polsce? Zgodnie z raportem NielsenIQ, sektor alkoholi mocnych w Polsce przekroczył w 2022 roku wartość 48 mld, co oznacza spory wzrost w porównaniu do 2021, gdy wartość ta wynosiła ok. 40 mld zł [1]. Nie idą za tym jednak wzrosty sprzedaży - wręcz przeciwnie, w 2022 spadła ona o 5 proc [2].

Rok 2023 również nie przynosi optymizmu producentom - według danych Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy ilość napojów spirytusowych, jaką kupili Polacy w pierwszym kwartale, spadła aż o 15 proc. Widoczne są za to podwyżki cen spowodowane sytuacją gospodarczą, wysokim poziomem inflacji w ostatnich miesiącach, kolejnymi podwyżkami akcyzy czy rosnącymi kosztami produkcji. Wspomniane podwyżki nie rekompensują jednak rosnących kosztów, co oznacza, zwłaszcza dla małych producentów, topniejące zyski.

By walczyć o dobre wyniki sprzedaży, producenci muszą być na bieżąco z trendami i preferencjami konsumenckimi dotyczącymi spożywania alkoholi mocnych. Jak wyglądać będą one w nadchodzącym sezonie?

Sezonowe smaki, ciekawe przyprawy

Jesień mobilizuje zwykle producentów do prezentowania sezonowych nowości produktowych. Podczas zimniejszych miesięcy królują smaki kojarzące się z tą porą roku: malina, antonówka, jeżyna czy orzech. Ciekawymi propozycjami stanowiącymi “wykończenie” danego alkoholu są także aromatyczne dodatki w postaci ziół czy korzennych przypraw. To typowe, jesienne propozycje zarówno pod kątem ich “samodzielnego” spożycia, jak i rozgrzewającego dodatku do herbaty “z prądem”. Myślę, że w nadchodzącym sezonie pojawią się też kolejne, ciekawe wariacje na temat grzańca.

Brak alkoholu nadal w modzie

Z roku na rok obserwujemy rosnącą popularność napojów nisko i bezalkoholowych, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Z czego to wynika? Zwracamy coraz większą uwagę na naszą kondycję zdrowotną, dbamy o siebie, uprawiamy sporty, świadomie wybieramy to, co spożywamy. Największą różnorodnością w obszarze NoLo może pochwalić się rynek piwa. Napoje bez procentów wkraczają jednak coraz śmielej także do innych kategorii alkoholi, np. do wina. W kontekście alkoholi mocnych kolejne miesiące przyniosą zapewne dalsze zainteresowanie mocktailami, czyli drinkami bez alkoholu. Widać to zarówno w barach i restauracjach, gdzie pojawia się ich coraz więcej w karcie napojów, jak i u producentów, którzy wypuszczają na rynek gotowe mocktaile.

Dalsza ekspansja RDT

W nawiązaniu do gotowych mocktaili, nadchodzący sezon będzie obfitował w nowości RDT (Ready to drink). Światowy trend na puszkowane napoje z kategorii RDT rozpoczął się wraz z nadejściem pandemii. Wówczas gotowe koktajle alkoholowe stały się popularną propozycją producentów, którzy chcieli zapewnić swoim konsumentom możliwość delektowania się gotowymi drinkami w zaciszu domowym. Gotowe, najczęściej puszkowane koktajle, można znaleźć już gdzieniegdzie na festiwalach czy imprezach plenerowych. Myślę, że akurat tę kategorię podbiją właśnie napoje niskoalkoholowe, w urozmaiconych opcjach i np. w funkcjonalnym wydaniu.

Polacy wybierają marki premium

Im bliżej zimy i świąt, tym bardziej rośnie zwykle sprzedaż alkoholi premium, w tym wódki czy whisky. W ostatnich latach premiumizacja jest wyraźnie widoczna w sektorze wyrobów spirytusowych. Wynika to m.in. ze zmiany podejścia do spożywania alkoholu. Wolimy wypić go mniej, okazjonalnie, stawiając na celebrację smaku i jakościowe składniki. Stąd też zwracamy coraz częściej uwagę na pochodzenie alkoholu i jego proces produkcji. Nic dziwnego, że rośnie popularność alkoholi z mniejszych destylarni, od lokalnych producentów. W kategorii premium rozwija się, w tym kontekście, zwłaszcza rynek nalewek. Rosnącą popularnością cieszą się także: gin czy rum. Rynkowe ruchy, takie jak przejęcia mniejszych destylarni przez dużych graczy i, tym samym, urozmaicanie portfolio o marki premium, również świadczy o umacnianiu się tego kierunku.

Nostalgia lat 90.

Już rok temu mówiło się o nostalgicznym powrocie do lat 90. - dotyczy to także rynku alkoholi. Potwierdza to Bacardi Coctail Trends Report 2023 [3], zgodnie z którym konsumenci w wieku 25-44 lata będą podświadomie wybierać koktajle przypominające im beztroskie, mniej skomplikowane czasy młodości, zwłaszcza wobec aktualnej, niepewnej sytuacji na świecie. Oznacza to w nadchodzącym kwartale wielki powrót klasycznych drinków, ale w nowoczesnym wydaniu. Stąd też na tapet wrócą uwspółcześnione wersje takich koktajli, jak: Cosmopolitan czy Martini.

Wysokoprocentowe “łakocie”

Rynek whisky i brandy podąża trochę ścieżką wydeptaną przez rynek piwa. I tutaj zaczyna się coraz więcej nietypowych, często deserowych dodatkowych, jak kawa, korzenne przyprawy czy owoce. Rosnącą różnorodność “słodkich” whisky widać szczególnie za Oceanem, w Stanach Zjednoczonych, gdzie pojawiają się nowości w tej kategorii z dodatkami cynamonu, truskawkowego czy figowego aromatu.

