Jesienią otwierają nowy hipermarket. E.Leclerc po Tesco

W zakupionym obiekcie funkcjonują już między innymi Decathlon, RTV Euro AGD, swoją działalność rozpoczęła niedawno stacja paliw E.Leclerc.

W listopadzie otwarcie hipermarketu E.Leclerc w Jeleniej Górze

Otwarcie hipermarketu spożywczego E.Leclerc planowane jest na listopad 2023 roku. Za koncepcję i komercjalizację centrum odpowiada BOIG The Blue Ocean Investment Group sp. z o.o.

Wizualizacja E.Leclerc, fot. mat.pras.

E.Leclerc nabył od Tesco obiekt handlowy w Jeleniej Górze

E.Leclerc nabył od Tesco obiekt handlowy zlokalizowany przy al. Jana Pawła II 17 w Jeleniej Górze. Obecnie budynek znajduje się w trakcie zewnętrznych i wewnętrznych prac rewitalizacyjnych, dzięki którym powstanie nowoczesna galeria handlowa typu convenience o powierzchni 24 500 m2 ze zróżnicowaną ofertą sklepów i punktów usługowych.

Najemcy centrum w Jeleniej Górze

Wśród najemców swoją działalność prowadzi już między innymi Decathlon (2000 m2), RTV Euro AGD (ponad 1300 m2) oraz Pepco. Wśród najemców znalazły się apteka, salon z odzieżą męska oraz punkty handlowo-usługowe. Otwarta została ponadto stacja benzynowa E.Leclerc. Wkrótce na powierzchni ponad 400 m2 swój sklep otworzy Rossmann. Umowy finalizuje także kilka znanych i cenionych przez Polaków marek modowych i drogeryjnych. W listopadzie bieżącego roku swoją działalność rozpocznie hipermarket spożywczy E.Leclerc (5500 m2). Będzie to pierwszy sklep tej marki w Jeleniej Górze.

„Zdecydowaliśmy się na zakup nieruchomości w przekonaniu, że inwestycja ta służyć będzie mieszkańcom aglomeracji jeleniogórskiej. Miejsce to ma ugruntowaną tradycję zakupową, jest lubiane przez jeleniogórzan. Idziemy o krok dalej, rewitalizujemy obiekt i jeszcze ściślej dopasowujemy jego koncepcję do potrzeb lokalnej społeczności” – mówi Agnieszka Skowrońska, Członek Zarządu, E.Leclerc.

Obiekt położony jest przy skrzyżowaniu dwóch miejskich dróg: alei Jana Pawła II i ulicy Grunwaldzkiej. Dzięki takiej lokalizacji korzysta on z intensywności przemieszczania się w okolicy przez mieszkańców miasta i aglomeracji (ok. 280 000 osób). Lokalizacja przy alei Jana Pawła II – arterii popularnej także wśród turystów – daje możliwość dotarcia do osób odwiedzających corocznie region Karkonoszy w celach wypoczynkowych.

Dla zmotoryzowanych przygotowano ponad 600 miejsc parkingowych.

Nowy hipermarket w Jeleniej Górze

Aktualnie trwają prace związane z remontem części wspólnych, a także modernizacją ściany frontowej, której wygląd zostanie zmieniony. W nowej fasadzie elementy wykonane z naturalnego drewna będą się łączyć z przeszkleniami. Całość zyska nowoczesny charakter.

„Zależało nam, by możliwie najlepiej dopasować projekt handlowy do oczekiwań mieszkańca aglomeracji jeleniogórskiej. Przyjęty miks oferty handlowo-usługowej bazuje na współczesnych trendach, których założeniem jest usprawnianie procesu zakupów. Dlatego jako BOIG przyjęliśmy koncepcję szybkich, jakościowych zakupów skupionych na bieżących potrzebach. Łączą one popularność zakupów spożywczych z powodzeniem znanych marek modowych i drogeryjnych, a także popytem na dyskonty wielobranżowe wraz z usługami, które dopełniają całości, wpisując komplet oferty w życie mieszkańca aglomeracji” – mówi Katarzyna Szabelska, Associate Director w BOIG.