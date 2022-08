Jesienna kolekcja Lidla. W ofercie m.in. bluza z fusów od kawy

W jesiennej ofercie Lidl znajduje się m.in. damska bluza z kapturem wykonana z ekologicznego materiału, powstałego m.in. z poddanych recyklingowi fusów kawy. Jest ona dostępna w dwóch kolorach oraz rozmiarach od S do L w cenie 49,99 zł/ 1 szt.

W kolekcji znajdują się również damskie joggery z bawełną za 54,90 zł / 1 szt. oraz sportowe spodnie marki Crivit w cenie 29,99 zł/ 1 parę.

Od poniedziałku 22 sierpnia w sklepach Lidl klienci znajdą również damskie bluzki z długim rękawem marki Esmara w dobrej cenie 39,98 zł/ 2 szt. Można je kupić w trzech wariantach kolorystycznych i rozmiarach od XS do L, za 49,99 zł/ 1 szt.

W ofercie dla panów można znaleźć m.in. wygodne i modne męskie bluzy marki Livergy, z logo U.S. Grand Polo Equipment & Apparel. Dostępne są one w trzech kolorach: szarym, czerwonym i granatowym, oraz rozmiarach od S do XL, w cenie 69,90 zł/ 1 szt.