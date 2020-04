Jest apel do GIS, by nie stygmatyzować gotówki

Organizacja Firm Obsługi Gotówki apeluje do GIS, by upowszechniało informację, że gotówka nie jest niebezpieczna w czasach koronawirusa.

Takie podejście (posługiwanie się płatnościami bezstykowymi) u wielu może wywoływać złudne poczucie bezpieczeństwa, spowodowane faktem niekorzystania z gotówki. W rezultacie kładziony jest mniejszy nacisk na higienę co zwiększa ryzyko zachorowania.Rozpowszechnianie niesprawdzonych informacji o ryzyku związanym z gotówką wywołało bardzo groźne zjawisko odmawiania klientom możliwości płatności gotówkowych. Już teraz jest to dla wielu osób uciążliwe. Jeśli ten trend będzie się nasilał, może spowodować on coraz większe problemy dla części społeczeństwa, która nie dysponuje kartami, a nawet kontami bankowymi - czytamy w apelu Organizacji Firm Obsługi Gotówki.

Narodowy Bank Polski w komunikacie z dnia 10 kwietnia 2020, zaapelował o powszechne akceptowanie płatności gotówkowych.

Apelujemy o zaprzestanie zniechęcania społeczeństwa do posługiwania się gotówką. W naszej opinii obecnie kluczowe dla bezpieczeństwa klientów jest informowanie ich o konieczności zachowania odpowiedniej higieny, bez względu na sposób dokonywania transakcji. Bardzo ważne jest też informowanie o konieczności dezynfekcji telefonów po każdej przeprowadzonej płatności - czytamy w apelu Organizacja Firm Obsługi Gotówki.