Jest nowa CEO w Action

Ścieżka kariery 41-letniej Hajir Hajji jest co najmniej niezwykła. Pracę w Action rozpoczęła 24 lata temu jako sprzedawczyni. Od 2011 roku wchodzi w skład zarządu. Jako dyrektor handlowy przez ostatnie trzy lata odpowiadała za globalne zakupy, marketing, e-commerce i zrównoważony rozwój.

Action chce w nadchodzących latach bardziej skoncentrować się na cyfrowym i zrównoważonym wzroście i liczy na to, że Hajji to zrobi. Od 1 stycznia formalnie zostanie dyrektorem generalnym. Obecny dyrektor Van der Laan pozostanie na pokładzie do końca marca.

Historia sukcesu

Van der Laan kieruje siecią detaliczną od 2015 roku. Pod jego kierownictwem detalista rozrósł się z 655 sklepów w 6 krajach do 1869 sklepów w 9 krajach. Obecnie detalista zatrudnia ponad 65 000 pracowników i odnotował w ubiegłym roku obrót w wysokości prawie 5,6 miliarda euro.

„Wkrótce otworzymy nasz 2000. sklep i myślę, że teraz jest właściwy czas, aby Hajir przejęła moje obowiązki” – powiedział van der Laan.