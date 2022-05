Jest odpowiedź ministerstwa ws. zrywania kontraktów z Auchan i Leroy Merlin

Posłanka Hanna Gill-Piątek – Przewodnicząca Koła Parlamentarnego Polska 2050, działaczka samorządowa i aktywistka miejska - zwróciła się do premiera w sprawie rozwiązywania przez kontrahentów w sposób natychmiastowy i bez konsekwencji umów z firmami, które prowadzą działalność w Rosji.

Sekretarz stanu Olga Semeniuk odpowiada, że właściwym kierunkiem działań wydaje się tworzenie ram prawnych do ograniczenia relacji z Rosją

poprzez nakładane sankcje.

Posłanka wspomina o Leroy Merlin i Auchan

21 marca posłanka napisała w swojej interpelacji: " 18 marca br. zapowiedział Pan działania na rzecz derusyfikacji polskiej gospodarki. W obliczu bestialskiej agresji Władimira Putina na Ukrainę i zagrożenia dla wolnego świata zmniejszanie wpływów Rosji w polskiej gospodarce jest jedyną możliwą drogą. Aby wywrzeć jak największy nacisk na Rosję, by skończyła tę barbarzyńską wojnę, pożądane byłoby jednak nie tylko działanie wobec kapitału rosyjskiego, ale również nacisk na międzynarodowe koncerny, by nie kontynuowały działalności w kraju agresora. Polacy okazują ogromną solidarność z narodem ukraińskim również w kwestii swoich wyborów konsumenckich. Rosyjskie produkty już w pierwszych dniach zaczęły znikać z polskich półek. Od kilku dni obserwujemy w mediach również relacje osób, które rozpoczęły bojkot takich sieci handlowych, jak Auchan czy Leroy Merlin, które zdecydowały się pozostać na rosyjskim rynku i dalej prowadzić działalność gospodarczą w kraju agresora. O ile jednak konsumenci mają pełną swobodę wyboru, nie jest tak już z kontrahentami, np. właścicielami lokali, w których mieszczą się sklepy sieci handlowych, czy w przypadku dostawców. Oni związani są umowami zawartymi na gruncie prawa cywilnego, które albo nie mogą być wcześniej rozwiązane, albo w przypadku wcześniejszego rozwiązania przewidują kary umowne. Wielu polskich przedsiębiorców chciałoby jednak taką współpracę zakończyć, by pośrednio nie wspomagać rosyjskiej napaści na Ukrainę."

Hanna Beata Gill-Piątek pyta premiera: Czy rząd rozważa danie polskim kontrahentom zarówno firm rosyjskich, jak i międzynarodowych koncernów i grup kapitałowych, które nie chcą wycofać się z Rosji, możliwości rozwiązania umów w sposób natychmiastowy i bez konsekwencji przewidzianych w samej umowie dla strony zrywającej umowę?

Posłanka jest przekonana, że "wobec bezczelności rosyjskiej inwazji byłoby to działaniem słusznym i moralnie uzasadnionym."

Przypomnijmy, po ataku Rosji na Ukrainę 24 lutego wiele firm zdecydowało się w ramach protestu wycofać z rosyjskiego rynku. Marki, które tego nie zrobiły, spotkały się z ostrą krytyką i nawoływaniem do bojkotu ich produktów. Jak wynika z badania przeprowadzonego pod koniec marca, 65 proc. Polaków deklaruje, że nie będzie robić zakupów w firmach, które nadal działają w Rosji.

Odpowiedzią lista sankcyjna?

Na pismo posłanki odpowiedziała Olga Semeniuk. Jak wyjaśnia: " (...) Ministerstwo Rozwoju i Technologii informuje, że proponowane rozwiązanie wymagałoby głębokiej ingerencji w sferę prawa cywilnego. Wiązałoby się z koniecznością stworzenia odrębnych warunków realizacji kontraktów w oparciu o kryteria nie mające charakteru prawnego. Właściwym kierunkiem działań wydaje się tworzenie ram prawnych do ograniczenia relacji z Rosją

poprzez nakładane sankcje UE oraz ograniczenia na gruncie prawa krajowego zarówno sektorowe, jak i wobec osób i podmiotów wspierających władze Rosji, jak również zachęcanie przedsiębiorców do poszukiwania innych rynków zbytu bądź zaopatrzenia. Polska aktywnie działa na forum UE na

rzecz zaostrzania sankcji wobec Rosji zarówno w odniesieniu do sankcji sektorowych (handlowych, finansowych i innych), jak i podmiotowych (zamrażanie aktywów osób i podmiotów wzmacniających potencjał i finanse państwa rosyjskiego). Dodatkowo wdrażane są ramy prawne pozwalające wzmocnić sankcje na gruncie prawa krajowego. 16 kwietnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835), która m.in. umożliwia tworzenie krajowej listy sankcyjnej osób i podmiotów, wykluczenie osób i podmiotów objętych ograniczeniami z procedur zamówień."