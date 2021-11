JLL skomercjalizuje część handlową LIXA i SOHO by Yareal

Eksperci JLL zadbają o wynajem części handlowych. Umowa Yareal z JLL obejmuje łącznie około 15 000 mkw. GLA powierzchni handlowo–usługowej, z czego 11 000 mkw. przypada na kilkadziesiąt lokali użytkowych w SOHO by Yareal. Kolejne 4 000 mkw. to lokale o powierzchni 40-400 mkw., powstające w ramach LIXA - w pobliżu Ronda Daszyńskiego. Kampusowy kompleks będzie docelowo składał się z 5 biurowców o zróżnicowanej architekturze, wśród których powstaną ogólnodostępne ogrody o powierzchni ponad pół hektara.

„Pasaż handlowy stworzy synergię z ofertą restauracji i kawiarni działających przy ulicy Karolkowej, dając w efekcie ciekawy miks zakupowy i gastronomiczny w sercu biznesowego centrum Warszawy - wyjaśnia Anna Wysocka, dyrektor Działu Wynajmu Powierzchni Handlowych, JLL.

Z kolei wielofunkcyjny kompleks SOHO by Yareal na warszawskim Kamionku obejmie w sumie kilkanaście nowo powstających budynków wielorodzinnych i zrewitalizowanych postindustrialnych budynków historycznych. Zgodnie z nowym modelem biznesowym Yareal, kilkadziesiąt lokali usługowych w SOHO by Yareal zostanie przeznaczonych nie na sprzedaż lecz wyłącznie na wynajem. - Istotną częścią przestrzeni jest szeroka, unikalna oferta usługowa i handlowa w parterach budynków mieszkalnych, która będzie charakteryzować SOHO by Yareal” - dodaje Anna Wysocka.