Joanna Brodzik została ambasadorką Uzdrovisco

Wartości, jakimi kieruje się w życiu Joanna Brodzik, jej wybory zawodowe oraz sposób patrzenia na świat, są spójne z wizją i przekazem marki Uzdrovisco, dlatego dla niej ta współpraca to początek współtworzenia nowych przestrzeni i możliwości.

Uzdrovisco, to marka oferująca szeroką gamę kosmetyków naturalnych do pielęgnacji twarzy. Ich formuły przepełnione są wysokimi dawkami składników aktywnych, standaryzowanymi ekstraktami, świeżymi naparami i najnowszymi osiągnięciami kosmetologii. Rzetelność i innowacyjność, które swoje źródło mają w naturze, wpisana jest w DNA marki. Wszystko po to, aby towarzyszyć kobietom w odkrywaniu swojego piękna na co dzień.

Joanna Brodzik promuje linię kosmetyków BIOKLINIKA

Joanna Brodzik rozpoczyna współpracę od promowania linii BIOKLINIKA, opracowanej z myślą o kobietach w wieku okołomenopauzalnym i post menopauzalnym. Pięćdziesięcioletnia aktorka niezwykle ceni sobie cytat z książki Alicji Długołęckiej pt. „Przypływ” podkreślający, że „menopauza to nie przekwitanie, lecz owocowanie”. Czas świadomego rozwoju i aktywnej radości z życia.

Dla zakomunikowania naturalnego piękna, jakie emanuje z kobiety dojrzałej, Ambasadorka wraz z Uzdrovisco zdecydowała się na publikację zdjęć reklamowych bez retuszu.